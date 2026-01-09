Το ζευγάρι διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Νίκος Βέρτης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Εμμανουέλα, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και δεν πέρασε απαρατήρητος.

Το ζευγάρι διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να απολαμβάνει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής κρατά πάντα χαμηλό προφίλ, αυτή τη φορά δεν δίστασαν να κάνουν μία διακριτική, αλλά εντυπωσιακή έξοδο. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε: «Είναι πανέμορφη και γλυκύτατη. Ο Νίκος δεν θέλει να προβάλλεται η ιδιωτική του ζωή, για αυτό κάθισαν στο τραπέζι του ιδιοκτήτη και όχι δίπλα δίπλα».

Η Εμμανουέλα Κουκλινού, 29 ετών, ασχολείται με το σχέδιο μόδας και είναι μαζί με τον Νίκο από το 2017. Ζουν μαζί στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια και, παρά τη σοβαρότητα της σχέσης τους, προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση σκέψη για γάμο.

