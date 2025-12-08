Όσα αποκάλυψε ο Νίκος Βέρτης λίγο πριν από την μεγάλη του πρεμιέρα.

Για το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλλειμα από την σκηνή μελλοντικά, μίλησε ο Νίκος Βέρτης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το κοινό της Ελλάδας, είναι εκείνο που τον ανέδειξε καλλιτεχνικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, ο καλλιτέχνης, αναφέρθηκε στην μέχρι τώρα πορεία του, στην ανάγκη του να απομακρυνθεί μελλοντικά για ένα χρονικό διάστημα από την μουσική σκηνή, ενώ απάντησε και ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Όσα ανέφερε ο Νίκος Βέρτης

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του λοιπόν, σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, ο Νίκος Βέρτης μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Δεν με αφήσατε να κάνω ένα διάλειμμα, πάλι εδώ με έχετε. Καλό είναι, δεν πειράζει, ακόμα αντέχω. Είπα ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνω και εγώ ένα διαλειμματάκι, πού θα πάει;», τόνισε.

Μάλιστα, απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου αναφορικά με διεθνή καριέρα, ο Νίκος Βέρτης, τόνισε πως η Ελλάδα τον ανέδειξε: «Στην Ελλάδα, θα μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Σε κάθε χώρα, θα μιλάμε για εκείνη τη χώρα. Δεν είναι ότι δεν το αποδέχομαι, αλλά η Ελλάδα, με ανέδειξε. Τώρα τι να κάτσω να πω ότι πηγαίνω σε συναυλίες… Είμαστε πολύ καλά εδώ πέρα».

«Πριν βγω, κάνω την προσευχή μου και προσπαθώ πάντα να δίνω αυτό που θέλει ο κόσμος να δει και να ακούσει. Η πίστη. Είναι κάτι πολύ προσωπικό…», τόνισε λίγο πριν βγει στη σκηνή, ενώ εν συντομία μίλησε και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό λέγοντας:

«Και να μην τον έφερνα εγώ στην Αθήνα, θα το έκανε κάποιος άλλος. Ο Κωνσταντίνος, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, άξιος τραγουδιστής, αποδείχθηκε ότι με τη σκληρή του δουλειά, η τρομερή του βελτίωση που έκανε τραγουδιστικά, που αυτή τη στιγμή είναι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής… Γιατί στα πρώτα μας βήματα όλοι, δυσκολευόμαστε…».