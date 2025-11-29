Ο τραγουδιστής μίλησε για την απόφασή του να παρατήσει το ποδόσφαιρο και να στραφεί στη μουσική.

Ο Γιώργος Κακοσαίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων, μίλησε για την απόφασή του να παρατήσει το ποδόσφαιρο και να στραφεί στη μουσική, ενώ απάντησε και για τη σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο.

«Όλα τα αδέλφια μου μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά με τη μουσική, οπότε ήταν φυσιολογικό για εμάς να γίνουμε όλοι τραγουδιστές. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια τραγουδιστής. Αποφάσισα να παρατήσω το ποδόσφαιρο όταν με την ομάδα που έπαιζα, έφαγα οκτώ γκολ. Μάζεψα τα πράγματά μου σε ένα σάκο και είπα στην ομάδα ότι “τα παρατάω, πάω στα μπουζούκια”», είπε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος.

Και συνέχισε: «Παράτησα το ποδόσφαιρο και γράφτηκα σε μια δραματική σχολή. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, ήθελα απλά να έχω ένα χαρτί σε περίπτωση που ασχοληθώ με την τηλεόραση. Μου κόστισε πολύ η απόφασή μου να αφήσω το ποδόσφαιρο, δεν ήθελα να βλέπω μπάλα μπροστά μου. Έκανα τέσσερα χρόνια για να ξαναδώ ποδοσφαιρικό αγώνα».

«Ήμουν αποφασισμένος να δουλέψω όσο χρειαστεί για να μπορώ να αντιμετωπίσω τη σύγκριση. Ήξερα ότι θα υπάρχει σύγκριση με τον πατέρα μου. Κάποιες στιγμές που είμαι πεσμένος ψυχολογικά, αναρωτιέμαι γιατί το λένε αυτό. Όταν ξεκίνησα την πορεία μου στο τραγούδι, ο πατέρας μου με στήριξε, με έβαλε μέσα στην ελληνική δισκογραφία, αλλά από εκεί και πέρα ήμουν μόνος μου. Με το επίθετό μου ήταν δύσκολο να ανοίξουν οι πόρτες του κόσμου και όχι των εταιριών, πρέπει να τους κερδίσω και να μπω στα σπίτια τους», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Γιώργος Κακοσαίος.