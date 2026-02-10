Ο Dominik Paris κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Ιταλός frontman του groove metal συγκροτήματος, Rise Of Voltage, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Ο Dominik Paris κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αλπικό σκι και είναι ο δεύτερος γηραιότερος αθλητής που κερδίζει μετάλλιο στο άθλημα, σε ηλικία 36 ετών.

Όταν δεν ασχολείται με το σκι, ο Paris εργάζεται ως frontman στους Rise Of Voltage. Σύμφωνα με το Loudwire, σχημάτισε το συγκρότημα το 2017 μαζί με τον αδελφό του, κιθαρίστα Lukas Paris, τον μπασίστα Frank Pichler και τον ντράμερ Florian Schwienbacher. Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Time» το 2018 και ακολούθησε το LP «Escape» το 2024.

Το Σαββατοκύριακο, ο Paris μίλησε στο ESPN Originals για τον συνδυασμό μουσικής και σκι και περιέγραψε το Rise Of Voltage ως «πάθος». Πρόσθεσε επίσης ότι ασχολείται με τη μουσική από τότε που ήταν 14 ετών και «προσπάθησε να κλείσει μερικές συναυλίες το καλοκαίρι».

«Είναι πραγματικά διαφορετικό να βρίσκεσαι στη σκηνή με το συγκρότημα. Δεν είναι εύκολο να μένεις για μία ώρα στη σκηνή ουρλιάζοντας», είπε. «Αλλά δεν είμαι τόσο νευρικός όταν κάνω έναν αγώνα σκι, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω».

Αστειεύτηκε επίσης στο Midland Reporter Telegram ότι ήταν «σίγουρα καλύτερος σκιέρ» από τραγουδιστής, αλλά πιστεύει ότι «δεν είναι και τόσο κακός» στο να ηγείται της metal μπάντας του.

Μιλώντας για τη νίκη του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε πως «Το να έχεις αυτή την επιτυχία σε αυτόν τον λόφο σημαίνει πολλά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι διαφορετικό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πραγματικά ξεχωριστοί, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί».

Ο Paris έχει κερδίσει 24 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου σε όλη την καριέρα του, αλλά αυτή η τελευταία νίκη σηματοδοτεί το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συγκροτήματος, πρόκειται να εμφανιστούν το καλοκαίρι στο Alpen Flair μαζί με τους Ice Nine Kills, καθώς και στο Mannreid Open Air τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες του NME/Loudwire