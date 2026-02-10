Η ΔΟΕ απαγόρευσε στον Χεράσκεβιτς να φορέσει το κράνος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς κατηγόρησε τη ΔΟΕ ότι προδίδει τους αθλητές που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την απαγόρευση του «κράνους της μνήμης» με το οποίο ήθελε να συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026.

Ο 27χρονος αθλητής του σκέλετον και σημαιοφόρος της Ουκρανίας στην τελετή έναρξης πήγε στην Ιταλία με ένα κράνος το οποίο έχει πάνω φωτογραφίες αθλητών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Ο Χεράσκεβιτς φόρεσε αυτό το κράνος στην προπόνηση της Δευτέρας, όμως η ΔΟΕ του απαγόρευσε να το χρησιμοποιήσει στον αγώνα, επειδή θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανονισμούς. Αντί για αυτό, ως εξαίρεση, θα του επιτρέψουν να αγωνιστεί με μαύρο περιβραχιόνιο.

Ο αθλητής έβαλε το κράνος στην προπόνηση και εξέφρασε τις απόψεις του στα social media, αλλά δεν μπορεί να πράξει το ίδιο κατά τη διάρκεια των αγώνων του σκέλετον, που ξεκινούν την Πέμπτη, προκειμένου να μείνει η πολιτική μακριά από τον αγωνιστικό χώρο, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς.

«Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στην επιθυμία του με συμπόνια. Η ΔΟΕ κατανοεί πλήρως την επιθυμία αθλητών να θυμούνται τους φίλους τους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη σύγκρουση», συμπλήρωσε.

Ο κανονισμός 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται καμία εκδήλωση για πολιτικά, θρησκευτικά ή φυλετικά ζητήματα στους αγωνιστικούς χώρους ή το βάθρο, αν και οι αθλητές μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα αλλού.

«Οι Αγώνες πρέπει να διαχωρίζονται από κάθε είδους παρέμβαση, ώστε όλοι οι αθλητές να μπορούν να επικεντρωθούν στην εμφάνισή τους. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή όσο το δυνατόν πιο καθαρή μπορούμε για τον αγώνα», συμπλήρωσε ο Μαρκ Άνταμς.

«Αυτό το κράνος παραβιάζει τις οδηγίες, αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα του επιτρέψουμε να φορέσει ένα μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να τιμήσει τη μνήμη τους. Πιστεύουμε ότι είναι ένας καλός συμβιβασμός», κατέληξε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ.

Το κράνος του 27χρονου έχει μεταξύ άλλων φωτογραφίες της αρσιβαρίστριας Αλίνα Περεχούντοβα, του πυγμάχου Πάβλο Ιστσένκο, του παίκτης του χόκεϊ επί πάγου Ολεξίι Λογκίνοφ, του καταδύτη και προπονητή Μικίτα Κοζουμπένκο, του σκοποβόλου Ολεξίι Χαμπάροφ, του αθλητή του πατινάζ Ντμίτρο Σάρπαρ και του διαθλητή Γεγχέν Μαλίσεφ, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Χεράσκεβιτς: Η ΔΟΕ προδίδει αυτούς τους αθλητές

Ο Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς δεν έχει την ίδια άποψη. «Είναι άδικη αντιμετώπιση», δήλωσε στο Reuters μετά την απόφαση της ΔΟΕ. «Δεν βλέπω καμία παραβίαση του κανονισμού 50. Δεν είναι προπαγάνδα διακρίσεων, ούτε πολιτική προπαγάνδα», τόνισε.

Η ΔΟΕ «προδίδει τους αθλητές που ήταν κομμάτι του Ολυμπιακού κινήματος, μη επιτρέποντας να τιμηθεί η μνήμη τους στον αγωνιστικό χώρο όπου δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναμπούν», υπογράμμισε σε ανάρτηση ο 27χρονος αθλητής.

Από την πλευρά της, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας υπογράμμισε πως το κράνος συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς, καθώς δεν έχει διαφημίσεις, πολιτικά συνθήματα ή στοιχεία διακρίσεων.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Χεράσκεβιτς είχε δείξει ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου: «Όχι πόλεμος στην Ουκρανία», ανέφερε αυτό.

Από τότε, η ΔΟΕ άλλαξε δραματικά, σχολίασε σε άλλη ανάρτηση ο 27χρονος. «Τότε, σε εκείνη την κίνηση, είδαν μια έκκληση για ειρήνη και δεν μου επέβαλαν κυρώσεις. Τώρα, στους Ολυμπιακούς, έχουμε ήδη δει πολλές ρωσικές σημαίες στις κερκίδες, στο κράνος ενός αθλητή, και για τη ΔΟΕ αυτό δεν είναι παραβίαση. Παρόλα αυτά, βρέθηκε παραβίαση στο “κράνος της μνήμης”, που τιμά τα μέλη της αθλητικής οικογένειας της Ουκρανίας που σκοτώθηκαν από τους τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες. Η αλήθεια είναι με το μέρος μας», τόνισε.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, με ανάρτηση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε στον Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς για την κίνησή του, που «υπενθυμίζει στον κόσμο το τίμημα του αγώνα μας».

«Αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να είναι άβολη, ακατάλληλη ή να χαρακτηρίζεται “πολιτική εκδήλωση σε αθλητική διοργάνωση”. Είναι μια υπενθύμιση για όλο τον κόσμο του τι είναι η σύγχρονη Ρωσία. Και αυτό υπενθυμίζει σε όλους τον παγκόσμιο ρόλο του αθλητισμού και την ιστορική αποστολή του Ολυμπιακού κινήματος: αφορούν την ειρήνη για χάρη της ζωής. H Ουκρανία είναι πιστή σε αυτό, η Ρωσία αποδεικνύει το αντίθετο», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

