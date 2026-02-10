Όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το αφεντικό της Warner Bros. Discovery.

Η επερχόμενη σειρά Χάρι Πότερ στο HBO θα είναι «το μεγαλύτερο streaming γεγονός» που έχει συμβεί ποτέ, πιστεύει ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, JB Perrette.

Το τηλεοπτικό reboot έρχεται 15 χρόνια μετά το τέλος του κινηματογραφικού franchise που ανέδειξε τον Daniel Radcliffe, την Emma Watson και τον Rupert Grint και απέφερε έσοδα που άγγιξαν τα 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τη σκόνη των ταινιών να έχει κάπως κατακαθίσει, η HBO εργάζεται σκληρά για μια τηλεοπτική προσαρμογή από το 2021, με την πρόθεση να μετατρέψει κάθε ένα από τα επτά βιβλία της J. K. Rowling σε μια ξεχωριστή σεζόν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο, το αφεντικό της Warner Bros. Discovery θέλησε να ενθουσιάσει ακόμα περισσότερο τους θεατές, δεδομένου ότι η υπηρεσία streaming του δικτύου, HBO Max, επεκτείνεται παγκοσμίως ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για την επιστροφή μας στο Χόγκουαρτς. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, περιέγραψε τη νέα σειρά Χάρι Πότερ ως «το μεγαλύτερο streaming γεγονός στην ιστορία του HBO Max και πιθανώς στο streaming γενικότερα. Είναι το νούμερο ένα, δύο και τρία με πολλούς τρόπους. Ανυπομονούμε για αυτό το παγκόσμιο streaming event», ανέφερε.

Αν και συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό του Perrette, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι εξίσου σπουδαίο και πολυαναμενόμενο γεγονός ήταν σειρά Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, «The Lord of the Rings: The Rings of Power» που κυκλοφόρησε στο Prime Video το 2022 καθώς και το spin-off του Game of Thrones, «House of the Dragon», επίσης του HBO, την ίδια χρονιά.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη του Χάρι Πότερ, Κρις Κολόμπους, η μοναδική δομή της σειράς ωφελεί απόλυτα το σάγκα: «Έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε, δηλαδή να κάνουν ολόκληρο το βιβλίο. Εγώ έπρεπε να κόψω πολλά από τα αγαπημένα μου πράγματα από τις ταινίες, γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο, και παρ' όλα αυτά, οι ταινίες είναι μεγάλες, διαρκούν δυόμισι ώρες, αλλά τώρα αυτή [η σειρά] έχει 10 ώρες για να ζωντανέψει ουσιαστικά ολόκληρο το βιβλίο, κάτι που είναι φανταστικό και υπέροχο».

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς Χάρι Πότερ, αναμένεται στις αρχές του 2027, σύμφωνα με τον Casey Bloys, αφεντικό του HBO.