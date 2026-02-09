«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Νέο επεισόδιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 22:30

Επεισόδιο 72

Ο χρόνος περνάει αργά για την Κλέλια, που πλέον δεν βλέπει την ώρα να γεννήσει, ενώ η Μαρίνα ανησυχεί μήπως η απόφασή της να κάνουν παιδί με τον Χρήστο είναι βιαστική.

Από την άλλη, η Χρύσα δεν βλέπει με καλό μάτι την Αφροδίτη, που μπλέκεται όλο και πιο πολύ στη ζωή του Μάνου, και υποψιάζεται πως θέλει κάτι παραπάνω από το να γνωρίσει τον πατέρα της. Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος ζητάει από τον Άγη να ξανασκεφτεί τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό και ο Άγης ερμηνεύει τη στάση του πεθερού του ως έλλειψη εμπιστοσύνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=qLxdlfLNPS0}

Η Βάνα συμφωνεί με τον Μάρκο πως ο Άγης χρησιμοποιεί την απόφασή να φύγουν στο εξωτερικό ως μοχλό πίεσης, ενώ αρχίζει να φέρεται στη Μαρίνα με περισσότερη συμπάθεια όπως παλιά.

Παράλληλα, λέει στη Μάγια πως δεν θέλει να φύγουν και της ζητάει να αλλάξει γνώμη. Ο Άγης ζητάει από την Άννα να ξαναβρεθούν και καταλήγουν σε ένα ξενοδοχείο…

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάθε Τετάρτη στις 22:30