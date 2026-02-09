«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00. Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο.

«Να μ’ αγαπάς» - Όσα θα δούμε απόψε

Ο Ορφέας αποκαλύπτει σε όλους πως η Φωτεινή είναι έγκυος…

Η αποτυχημένη πώληση του Ομίλου πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις: αποκαλύπτεται ότι η υποψήφια αγοραστής ήταν άνθρωπος του Άγγελου και η συμφωνία τινάζεται στον αέρα, αφήνοντας τον Θεόφιλο εκτεθειμένο και οργισμένο.

Στο πατρικό, το οικογενειακό συμβούλιο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όταν ο Ορφέας ανακοινώνει πως φεύγει, ζητά διαζύγιο και αποκαλύπτει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος.

{https://www.youtube.com/watch?v=6z9iNw1bTfE}

Η Σοφία βλέποντας πως ο Θεόφιλος καταρρέει, πλησιάζει και πάλι τον Χάρη, λέγοντάς του πως το παιδί της Φωτεινής και του Ορφέα, δεν πρέπει να γεννηθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=5WiofYd_bNs}

Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα τη συμφωνία για την πώληση του Ομίλου Καλλιγά…

{https://www.youtube.com/watch?v=mc_ce71u0L0}