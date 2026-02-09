«Να μ’ αγαπάς» - Όσα θα δούμε απόψε
Ο Ορφέας αποκαλύπτει σε όλους πως η Φωτεινή είναι έγκυος…
Η αποτυχημένη πώληση του Ομίλου πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις: αποκαλύπτεται ότι η υποψήφια αγοραστής ήταν άνθρωπος του Άγγελου και η συμφωνία τινάζεται στον αέρα, αφήνοντας τον Θεόφιλο εκτεθειμένο και οργισμένο.
Στο πατρικό, το οικογενειακό συμβούλιο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όταν ο Ορφέας ανακοινώνει πως φεύγει, ζητά διαζύγιο και αποκαλύπτει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος.
Η Σοφία βλέποντας πως ο Θεόφιλος καταρρέει, πλησιάζει και πάλι τον Χάρη, λέγοντάς του πως το παιδί της Φωτεινής και του Ορφέα, δεν πρέπει να γεννηθεί.
Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα τη συμφωνία για την πώληση του Ομίλου Καλλιγά…
