«Οι Αθώοι» - Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο MEGA.

Ο έρωτας γεννιέται στις καρδιές των εφήβων στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20, στο MEGA.

Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, οι «Αθώοι» ενηλικιώνονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και η μεγάλη σύγκρουση ξεκινά.

Ο Γιάννος και ο Πέτρος δεν είναι πια παιδιά. Ως νεαροί άνδρες, διεκδικούν πλέον ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας.

Οι Αχάτηδες θορυβούνται από την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει η Μαργαρίτα με τον Γιάννο.

Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»

Επεισόδιο 2 (Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου)

Το 1906, ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου.

Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει.

Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.

