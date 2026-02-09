Η μητέρα του έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Η έναρξη της εκπομπής The 2Night Show το βράδυ της Κυριακής είχε ιδιαίτερο και συγκινητικό χαρακτήρα, καθώς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε ανοιχτά για τον θάνατο της μητέρας του.

Προηγήθηκε ένα βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες του και προβλήθηκε στον αέρα, αφιερωμένο στη μνήμη της, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στον παρουσιαστή. Με φανερή συγκίνηση, ο Γρηγόρης ευχαρίστησε όσους του στάθηκαν στο πένθος και υπογράμμισε πόσο δύσκολο ήταν το τελευταίο διάστημα.

«Υπάρχει αυτή η παράξενη αντίφαση», ανέφερε, «να εύχεσαι να φύγει κάποιος από τη ζωή για να μην υποφέρει, αλλά όταν συμβαίνει συνειδητοποιείς τι σημαίνει πραγματικά η απώλεια».

Ο παρουσιαστής θέλησε να εκφράσει και την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του για το βίντεο που ετοίμασαν για τη μητέρα του, αλλά και προς τον ΑΝΤ1 που του επέτρεψε να αναβάλει τις εκπομπές της Δευτέρας και της Τρίτης για να μπορέσει να θρηνήσει.

«Πολλοί από εσάς ίσως τη θυμάστε από τα πρωινά προγράμματα, όταν μοιραζόταν συνταγές ή σκέψεις για τη ζωή», είπε ο Γρηγόρης. «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης που μου στείλατε».

Με συγκίνηση παραδέχτηκε ότι ακόμα και οι πιο μικρές καθημερινές στιγμές γίνονταν δύσκολες. «Ακόμα και κάτι απλό, όπως μια διαφήμιση με ένα παιδί να αγκαλιάζει τη μητέρα του, με συγκινεί βαθιά», σημείωσε. «Οι μέρες αυτές που βλέπετε στην εκπομπή είναι οι πρώτες που μπορώ να τις βιώσω, και αυτή είναι η φυσιολογική πορεία του πένθους».

