«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» - To δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει με νέα συναρπαστικά επεισόδια από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 20:00, και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε Special Edition στον ΑΝΤ1.

Ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου, δίνει και πάλι το σύνθημα με την ερώτηση «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το αγαπημένο παιχνίδι γνώσεων έρχεται ξανά στις οθόνες μας για να γεμίσει τα απογεύματά μας με νέες συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.

Νέοι παίκτες παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες, και στιγμές που κόβουν την ανάσα συνθέτουν και πάλι το παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση.

Τις Κυριακές η αγωνία διπλασιάζεται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Special Edition

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 20:00 επιστρέφουν και τα special επεισόδια του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού, με τη διπλή καρέκλα να φέρνει νέες ισορροπίες, ανατροπές και έντονα συναισθήματα.

Στα special επεισόδια της Κυριακής με τη διπλή καρέκλα, η γνώση συναντά τη συνεργασία και το παιχνίδι αποκτά μία εντελώς διαφορετική δυναμική, προσφέροντας στιγμές έντασης, αλλά και συγκίνησης, τόσο για τους παίκτες όσο και για τους τηλεθεατές.

Δύο παίκτες κάθονται μαζί, συνεργάζονται, διαφωνούν, ρισκάρουν και μοιράζονται την ίδια αγωνία σε κάθε ερώτηση. Οι αποφάσεις γίνονται πιο δύσκολες και η πίεση αυξάνεται, καθώς κάθε απάντηση είναι αποτέλεσμα κοινής σκέψης και στρατηγικής.

Το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει με νέα επεισόδια για να μας προσφέρει συναρπαστικές στιγμές, έντονα συναισθήματα και την απόλαυση της γνώσης, μέσα από ένα παιχνίδι που αποδεικνύει ότι μία σωστή ή λάθος απάντηση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάμε να παίξουμε!

