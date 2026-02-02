Αυτοί είναι οι τρεις καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στους δύο ημιτελικούς και στον εθνικό τελικό της Eurovision για το 2026.

Οι τρεις ξεχωριστές βραδιές, αφιερωμένες στον θεσμό της Eurovision πλησιάζουν και η ΕΡΤ, ανακοίνωσε τους τρεις καλλιτέχνες που θα «χαρίσουν» τη φωνή και τη σκηνική τους παρουσία στο show, «Sing for Greece 2026».

Τρεις καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις βραδιές του show της ΕΡΤ «Sing for Greece 2026», την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, ενώ επρόκειτο να αναδειχθεί και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, θα ανέβει στη σκηνή για να δώσει τον ρυθμό της Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό, θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της, που μας χάρισε την εξαιρετική 6η θέση στη Eurovision 2025.

Αντίστοιχα, στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα ανέβει στη σκηνή η Τάμτα, η πιο ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του.

Ο χρόνος για τις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» μετράει αντίστροφα και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ.

Τα τρία shows με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.