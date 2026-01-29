Ανακοινώθηκαν τα δύο πρόσωπα που θα αναλάβουν την παρουσίαση του 70ου Διαγωνισμού Eurovision, το Μάιο.

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, τα ονόματα των δύο παρουσιαστών για τον 70ο Διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στην Βιεννη.

Πρόκειται για την Βικτόρια Σβαρόφσκι και τον Μίχαελ Οστρόφσκι, δύο γνωστές προσωπικότητες της τηλεόρασης, της υποκριτικής και της μουσικής στην Αυστρία.

Συγκεκριμένα, η επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε και στα social media του σταθμού και του θεσμού, έγραφε χαρακτηριστικά: «Η Βιέννη 2026 έχει τους παρουσιαστές της και σας έχουν ένα μήνυμα – γνωρίστε τους Βικτόρια Σβαρόφσκι και τον Μίχαελ Οστρόφσκι!».

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι κατάγεται από το Ίνσμπρουκ και προέρχεται από την γνωστή οικογένεια, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, με αποτέλεσμα να ασχοληθεί με τη μουσική. Αντίστοιχα, ο Μίχαελ Οστρόφσκι, θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς και αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στην αυστριακή τηλεόραση, ενώ πέρα από την υποκριτική, ασχολείται και με την παρουσίαση.