Η νέα ρύθμιση για το «Σπίτι μου ΙΙ» αφορά κυρίως τις μονοκατοικίες και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τροποποίηση στα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου ΙΙ» αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο την αποσαφήνιση του τρόπου υπολογισμού της επιφάνειας των επιλέξιμων ακινήτων.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Ιανουαρίου 2026 (Τεύχος Β’ 297) και αφορά κυρίως τις μονοκατοικίες και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με τη νέα ρύθμιση διευκρινίζεται ότι στο ανώτατο όριο επιφάνειας των 150 τετραγωνικών μέτρων δεν προσμετρώνται οι χώροι που στο συμβόλαιο αγοράς περιγράφονται ως παραρτήματα ή παρακολουθήματα του ακινήτου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ρητά πλέον και οι βοηθητικοί χώροι, όπως αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, λεβητοστάσια και λοιποί συναφείς χώροι, ανεξαρτήτως αν συνοδεύονται από ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα.

Η τροποποίηση έρχεται να βάλει τέλος σε ασάφειες που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως σε περιπτώσεις μονοκατοικιών, όπου η ύπαρξη βοηθητικών χώρων δημιουργούσε ερωτήματα ως προς το αν αυτοί συνυπολογίζονται στο επιτρεπόμενο εμβαδόν. Πηγές του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν ότι η αλλαγή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και στην ενιαία εφαρμογή των κανόνων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην πράξη, με τη νέα διευκρίνιση, ένα διαμέρισμα 120 τ.μ. που συνοδεύεται από αποθήκη 15 τ.μ. και θέση στάθμευσης 12 τ.μ. θεωρείται επιλέξιμο, καθώς στο όριο των 150 τ.μ. υπολογίζεται μόνο η κύρια κατοικία και όχι οι βοηθητικοί χώροι που αναγράφονται ξεχωριστά στο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, μονοκατοικία 145 τ.μ. με υπόγειο λεβητοστάσιο και αποθήκη συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται ως παραρτήματα.

Επιλέξιμη παραμένει και κατοικία επιφάνειας 150 τ.μ. ακριβώς, η οποία διαθέτει επιπλέον κλειστό χώρο στάθμευσης 18 τ.μ. που περιγράφεται ως βοηθητικός χώρος στο συμβόλαιο αγοράς, καθώς το ανώτατο όριο αφορά αποκλειστικά την κύρια αυτοτελή ιδιοκτησία και όχι τα παρακολουθήματά της.

Κατά τα λοιπά, το θεσμικό πλαίσιο του «Σπίτι μου ΙΙ» παραμένει αμετάβλητο, όπως είχε διαμορφωθεί με τις προηγούμενες αποφάσεις.