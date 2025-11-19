Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων στο «Σπίτι μου ΙΙ» ανοίγει την πόρτα της πρώτης κατοικίας σε ακόμη περισσότερους νέους και οικογένειες που θέλουν να κάνουν με σιγουριά το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

Με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής στο «Σπίτι μου ΙΙ», η κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση της ΚΥΑ και αναθεώρηση των εισοδηματικών ορίων του προγράμματος, παρατείνοντας παράλληλα την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, τα εισοδηματικά όρια αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Για άγαμους: από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (από 4.000 ευρώ).

Για μονογονεϊκές οικογένειες: από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου.

Το κατώτατο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ και λαμβάνει υπόψη όλα τα φορολογητέα εισοδήματα, πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων.

Το ανώτατο εισοδηματικό όριο εξαιρεί εισοδήματα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία για το έτος 2024, όπως για το επίδομα θέρμανσης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται πλέον η 31η Μαΐου 2026 - αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2025 - με δυνατότητα παράτασης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), ενώ η καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού για τον τελικό αποδέκτη παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 - αντί 30 Ιουνίου 2026.

Η τροποποίηση της ΚΥΑ φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.