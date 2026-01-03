Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του» - Τον μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του» - Τον μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη
Πώς φτάσαμε στη σύλληψη Μαδούρο. Όλες οι εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.

O Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σε μια επιχείρηση «αστραπή» στην καρδιά της Βενεζουέλας, ενώ συνελήφθη μέσα στην κρεβατοκάμαρά του και ενώ κοιμόταν.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι υπήρξαν λίγοι τραυματισμοί, αλλά κανένας θάνατος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Βενεζουέλα.

Όπως πρόσθεσε έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη ηγεσία της Βενεζουέλας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται με πολεμικό πλοίο στη Νέα Υόρκη, όπου τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ναρκοτρομοκρατίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=YDvsBbKfLPA}

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος της χώρας, Ναούμ Φερνάντεζ, ο πρόεδρος και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι τους εντός στρατιωτικής βάσης όταν «απήχθησαν». «Εκεί βομβάρδισαν», είπε στο Associated Press και συμπλήρωσε: «Και εκεί, διέπραξαν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε απαγωγή του προέδρου και της πρώτης κυρίας της χώρας». Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN αναφέρει ότι το ζευγάρι... «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του».

Επικαλούμενοι δύο πηγές, είπαν ότι «συνελήφθησαν στη μέση της νύχτας την ώρα που κοιμόντουσαν».

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Βενεζουέλα, συλλαμβάνοντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, ενώ ήδη τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Η γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, ο Μαδούρο κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή όπλων και μηχανισμών κατά των ΗΠΑ.
Της σύλληψης προηγήθηκαν επτά εκρήξεις και επιδρομές αεροσκαφών που πέταξαν χαμηλά γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα (10:00 η ώρα Ελλάδας) στην πρωτεύουσα Καράκας.

Η Βενεζουέλα έχει ήδη αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διοικεί ένα «ναρκοκράτος» και ότι οι εκλογές του 2024 ήταν νοθευμένες. Η αντιπολίτευση μάλιστα έχει δηλώσει ότι κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία, ενώ ο Τραμπ έχει πει στον Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία.

Ωστόσο, η Βενεζουέλα -η οποία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης- κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να «καταλάβουν τους στρατηγικούς πόρους της Βενεζουέλας, ιδίως το πετρέλαιο και τα ορυκτά της» και ότι «επιχειρούν να διασπάσουν βίαια την πολιτική ανεξαρτησία του έθνους».

Πηγές εντός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας είπαν στο Sky News ότι πιστεύουν ότι η σύλληψη του Μαδούρο ήταν μια «έξοδος μετά από διαπραγμάτευση».

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο Μαδούρο και ζήτησε «άμεσες αποδείξεις ότι είναι ζωντανός».


LIVE

  • Κανένας νεκρός από την επιχείρηση

    16:48:36

    Όπως δήλωσε ο Τραμπ από την επιχείρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ δεν υπήρξε καμία απώλεια, μόνο «μικροί» τραυματισμοί.

  • Οι δηλώσεις Τραμπ στο Fox News

    16:45:52

    Σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ στο FOX News δήλωσε ότι περίμενε τέσσερις ημέρες για να προχωρήσει σε επιχείρηση, καθώς περίμεναν «καλύτερες καιρικές συνθήκες».

    Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει τις αποφάσεις του για το τι θα ακολουθήσει σε σχέση με την ηγεσία στην Βενεζουέλα, ενώ αποκάλυψε πως μίλησε με τον Νικολάς Μαδούρο πριν από μία εβδομάδα.

    Μάλιστα τόνισε ότι τόσο ο Μαδούρο όσο και η γυναίκα του μεταφέρονται με πολεμικό πλοίο στη Νέα Υόρκη.

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Αεροπορικά ταξίδια 2026: Έρχεται το τέλος για τα «φτηνά εισιτήρια» όπως τα ξέραμε

Αεροπορικά ταξίδια 2026: Έρχεται το τέλος για τα «φτηνά εισιτήρια» όπως τα ξέραμε

Συνταξιούχοι: Ο νέος χάρτης για αναδρομικά το 2026

Συνταξιούχοι: Ο νέος χάρτης για αναδρομικά το 2026

Αργίες 2026: Πότε «πέφτει» το Πάσχα - Τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Αργίες 2026: Πότε «πέφτει» το Πάσχα - Τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026 και πότε «πέφτει» Κυριακή της Αποκριάς

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026 και πότε «πέφτει» Κυριακή της Αποκριάς

Τα πέντε φόβητρα του Μητσοτάκη για τις αρχές του 2026

Τα πέντε φόβητρα του Μητσοτάκη για τις αρχές του 2026

Φέτος, χάρισε στον εαυτό σου ένα δώρο που κρατά όλο τον χρόνο

Φέτος, χάρισε στον εαυτό σου ένα δώρο που κρατά όλο τον χρόνο

Kumho Tire: Από τα διεθνή βραβεία στο μέλλον της κινητικότητας

Kumho Tire: Από τα διεθνή βραβεία στο μέλλον της κινητικότητας

Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής με gift card από τα Public

Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής με gift card από τα Public

Το πιο όμορφο κομμάτι των γιορτών δεν μπαίνει κάτω από το δέντρο

Το πιο όμορφο κομμάτι των γιορτών δεν μπαίνει κάτω από το δέντρο

ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη «αναγέννηση» των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ

ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη «αναγέννηση» των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ

Μεσολόγγι: Η δωρεά της αγρότισσας, ο θάνατός της και ένα ασθενοφόρο σε ακινησία

Μεσολόγγι: Η δωρεά της αγρότισσας, ο θάνατός της και ένα ασθενοφόρο σε ακινησία

Καρδιολόγοι απαντούν: Ποια είναι τα 3 πιο τοξικά υλικά στην κουζίνα σας

Καρδιολόγοι απαντούν: Ποια είναι τα 3 πιο τοξικά υλικά στην κουζίνα σας

Ψυχολόγος: 3 κόλπα για να κάνετε πάντα καλή εντύπωση

Ψυχολόγος: 3 κόλπα για να κάνετε πάντα καλή εντύπωση

Ο χυμός που βοηθά στην αποκατάσταση των μυών μετά το γυμναστήριο

Ο χυμός που βοηθά στην αποκατάσταση των μυών μετά το γυμναστήριο

Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν

Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν

Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν

Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν

Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά

Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος

Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026

Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026

Σχετικά Άρθρα

Βενεζουέλα: Οι αντιδράσεις των κομμάτων στην Ελλάδα για τη σύλληψη του Μαδούρο

Βενεζουέλα: Οι αντιδράσεις των κομμάτων στην Ελλάδα για τη σύλληψη του Μαδούρο

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου

ΣΥΡΙΖΑ: Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου

Πολιτική
Βενεζουέλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον Μαδούρο και τη σύζυγό του - Διώκονται για ναρκοτρομοκρατία και όπλα

Βενεζουέλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον Μαδούρο και τη σύζυγό του - Διώκονται για ναρκοτρομοκρατία και όπλα

Διεθνή
Κάλεσμα της ΚΝΕ στις σημερινές κινητοποιήσεις ενάντια στην επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Κάλεσμα της ΚΝΕ στις σημερινές κινητοποιήσεις ενάντια στην επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Πολιτική

NETWORK

Ψυχολόγος: 3 κόλπα για να κάνετε πάντα καλή εντύπωση

Ψυχολόγος: 3 κόλπα για να κάνετε πάντα καλή εντύπωση

healthstat.gr
Ο χυμός που βοηθά στην αποκατάσταση των μυών μετά το γυμναστήριο

Ο χυμός που βοηθά στην αποκατάσταση των μυών μετά το γυμναστήριο

healthstat.gr
Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»

ienergeia.gr
Μεσολόγγι: Η δωρεά της αγρότισσας, ο θάνατός της και ένα ασθενοφόρο σε ακινησία

Μεσολόγγι: Η δωρεά της αγρότισσας, ο θάνατός της και ένα ασθενοφόρο σε ακινησία

healthstat.gr
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

ienergeia.gr
Καρδιολόγοι απαντούν: Ποια είναι τα 3 πιο τοξικά υλικά στην κουζίνα σας

Καρδιολόγοι απαντούν: Ποια είναι τα 3 πιο τοξικά υλικά στην κουζίνα σας

healthstat.gr