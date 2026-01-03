Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του» - Τον μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη Μαδούρο. Όλες οι εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.

O Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σε μια επιχείρηση «αστραπή» στην καρδιά της Βενεζουέλας, ενώ συνελήφθη μέσα στην κρεβατοκάμαρά του και ενώ κοιμόταν.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι υπήρξαν λίγοι τραυματισμοί, αλλά κανένας θάνατος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Βενεζουέλα.

Όπως πρόσθεσε έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη ηγεσία της Βενεζουέλας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται με πολεμικό πλοίο στη Νέα Υόρκη, όπου τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ναρκοτρομοκρατίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=YDvsBbKfLPA}

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος της χώρας, Ναούμ Φερνάντεζ, ο πρόεδρος και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι τους εντός στρατιωτικής βάσης όταν «απήχθησαν». «Εκεί βομβάρδισαν», είπε στο Associated Press και συμπλήρωσε: «Και εκεί, διέπραξαν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε απαγωγή του προέδρου και της πρώτης κυρίας της χώρας». Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN αναφέρει ότι το ζευγάρι... «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του».

Επικαλούμενοι δύο πηγές, είπαν ότι «συνελήφθησαν στη μέση της νύχτας την ώρα που κοιμόντουσαν».

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Βενεζουέλα, συλλαμβάνοντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, ενώ ήδη τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Η γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, ο Μαδούρο κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή όπλων και μηχανισμών κατά των ΗΠΑ.

Της σύλληψης προηγήθηκαν επτά εκρήξεις και επιδρομές αεροσκαφών που πέταξαν χαμηλά γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα (10:00 η ώρα Ελλάδας) στην πρωτεύουσα Καράκας.

Η Βενεζουέλα έχει ήδη αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διοικεί ένα «ναρκοκράτος» και ότι οι εκλογές του 2024 ήταν νοθευμένες. Η αντιπολίτευση μάλιστα έχει δηλώσει ότι κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία, ενώ ο Τραμπ έχει πει στον Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία.

Ωστόσο, η Βενεζουέλα -η οποία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης- κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να «καταλάβουν τους στρατηγικούς πόρους της Βενεζουέλας, ιδίως το πετρέλαιο και τα ορυκτά της» και ότι «επιχειρούν να διασπάσουν βίαια την πολιτική ανεξαρτησία του έθνους».

Πηγές εντός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας είπαν στο Sky News ότι πιστεύουν ότι η σύλληψη του Μαδούρο ήταν μια «έξοδος μετά από διαπραγμάτευση».

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο Μαδούρο και ζήτησε «άμεσες αποδείξεις ότι είναι ζωντανός».

LIVE