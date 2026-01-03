Η επιχείρηση «Absolute Resolve» που άλλαξε τον κόσμο. Η συνέντευξη Τραμπ και οι απειλές σε Κολομβία και Κούβα.

Τι και αν ο Τραμπ έλεγε ότι θέλει να τελειώνει με τους πολέμους και δεν επιθυμεί καμία εμπλοκή των ΗΠΑ σε τρίτη χώρα. Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «Absolute Resolve» μας καλωσορίζει σε ένα αναπάντεχο 2026 με τον Ρούμπιο μπροστά στον Τραμπ να αναφέρει ότι «αυτές είναι οι ΗΠΑ - Η Αμερική επέστρεψε».

Δείτε εδώ το live blog του Dnews

Ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας από τη Φλόριντα και το Μαρ-α-Λάγκο έδωσε πολλές πληροφορίες για την σύλληψη του Μαδούρο και την επιχείρηση των 150 αεροπλάνων, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα μέχρι να πραγματοποιηθεί μια «ομαλή μετάβαση».

«Θα κυβερνήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», ανέφερε και διευκρίνισε ότι «δεν θέλουμε να εμπλακεί κάποιος άλλος και έτσι να έχουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Επομένως, θα κυβερνήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».

Πήγε, όμως, και ένα βήμα παρακάτω. Διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στη Βενεζουέλα για την εξασφάλιση του πετρελαίου, δεσμευόμενος ότι τα χρήματα θα διατεθούν για την αποζημίωση των κατοικων της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τις «ζημιές» που προκλήθηκαν υπό την ηγεσία του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ είπε με νόημα: «Δεν φοβόμαστε να στείλουμε στρατό στο έδαφος της Βενεζουέλας».

Για τα πετρέλαια είπε ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν μια τεράστια ποσότητα πλούτου από τη χώρα και αυτός θα πάει στον λαό της Βενεζουέλας, αλλά και σε ανθρώπους εκτός Βενεζουέλας που κάποτε ζούσαν στη Βενεζουέλα. «Και θα πάει επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη μορφή αποζημίωσης για τις ζημιές που μας προκάλεσε αυτή η χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Τραμπ

Η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν σε επιχείρηση που διεξήχθη σήμερα και θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική δικαιοσύνη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει λόγο για μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, είπε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και για ένα δεύτερο κύμα επίθεσης εφόσον χρειαστεί.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και βρίσκονται ακόμη καθοδόν για τη Νέα Υόρκη, ενώ θα μείνει για ένα μικρό διάστημα στις φυλακές Γκουαντάναμο.

Το Καράκας είπε, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε και συνέχισε: «Ήταν σκοτεινά και ήταν θανατηφόρα. Αν βλέπατε αυτό που είδα εγώ χθες το βράδυ, θα είχατε εντυπωσιαστεί πολύ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δείτε ποτέ, αλλά ήταν κάτι απίστευτο. Ούτε ένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν σκοτώθηκε και ούτε ένα κομμάτι αμερικανικού εξοπλισμού δεν χάθηκε».

Το κατηγορητήριο

Τραμπ για Ματσάδο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. «Δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού που είναι απαραίτητα για να κυβερνήσει τη χώρα της.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Από την άλλη, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

«Ο Μάρκο μόλις είχε μια συζήτηση μαζί της και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εποχή μετά τον Μαδούρο.

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής (για το προεδρικό ζεύγος) από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Αργότερα πηγές ανέφεραν πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Ματσάδο, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ. «Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας», έγραψε σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Απειλές σε Κολομβία και Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρό του και τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο. «Καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (...) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.

Η επιχείρηση

Η επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία "Absolute Resolve", ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι στις 2 Ιανουαρίου.

Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική ηγεσία για την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Πρόσθεσε ότι σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων είπε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ), 05:46 ώρα Ελλάδας, Σάββατο) να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.

