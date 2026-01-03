Όσα αναφέρουν μέσω ανακοινώσεων.

Τη σύλληψη Μαδούρο από τον Τραμπ αλλά και την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το Σάββατο το πρωί σχολίασαν μέσω ανακοινώσεων τα κόμματα στη χώρα μας.

«Η διεθνής κοινότητα οφείλει να δείξει αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω δήλωσης του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρη Μάντζου. Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις. Σύμφωνα με τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ επιβάλλει ότι τα μέλη του, και ειδικά αυτά που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουν υποχρέωση να τον τηρούν.

Ο κ. Μάντζος προσθέτει ότι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, όπου οι κανόνες υποχωρούν μπροστά στην ωμή ισχύ. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η κυριαρχία του δικαίου του ισχυρού σε βάρος του διεθνούς δικαίου αποτελεί ένα εφιαλτικό σενάριο, ακόμα και όταν αυτή η ισχύς στρέφεται εναντίον ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Ο βουλευτής τόνισε ότι η λύση δεν είναι η βία, αλλά η ενίσχυση της δημοκρατίας και ο σεβασμός της ελεύθερης έκφρασης.Κλείνοντας, ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει τον λαό της Βενεζουέλας και να εγγυηθεί την τήρηση του διεθνούς δικαίου χωρίς εξαιρέσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της χώρας. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια.

Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η "σύλληψη" του Προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές».

Στη συνέχεια τονίζει ότι «η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν έμπρακτα και άμεσα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης Τραμπ, που δεν έχουν ως στόχο την "καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών", αλλά την αλλαγή στην ηγεσία της Βενεζουέλας και την απομύζηση του τεράστιου εθνικού πλούτου της χώρας.

Ο Τραμπ υλοποιεί τη στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των ΗΠΑ για επιβολή των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων».

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, σημειώνει: «Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή. Το πολύ πρόσφατο παρελθόν επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή μάς διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα και με βομβαρδισμούς».

«Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα. Η διεθνής πολιτική Τραμπ υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Άλλη μια ευκαιρία για Νόμπελ», καταλήγει, στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε «κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της.»

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΚΕ. του ΚΚΕ «η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο.

Το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς.»

Όπως σημειώνεται, «το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στην χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ.Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση για τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας.

Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία ούτε για την ασφάλεια των λαών αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για ‘απομονωτισμό’ του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες.Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα.

Όχι α λα καρτ ούτε κρυπτόμενη πίσω από την ανύπαρκτη γεωπολιτικά ΕΕ, μια ΕΕ που από τη μία θέλει να εμφανίζεται ως ‘παράγοντας σταθερότητας’ και από την άλλη παρακολουθεί ως αμήχανος θεατής νομιμοποιώντας ουσιαστικά μια διαρκή κατάσταση πολέμου.

Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μάλιστα, η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής που παραβιάζει τον ίδιο τον Ιδρυτικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους ‘σερίφηδες’. Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο — και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους».

«Η Αυτοκρατορία τρομοκρατεί, η ΕΕ σιωπά και πάλι - Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας», τονίζει το ΜέΡΑ25.

«Ανακαλώντας τις χειρότερες αυτοκρατορικές τους παραδόσεις, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν από τα ξημερώματα ένα απρόκλητο, τρομοκρατικό και θρασύ πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, κουρελιάζοντας για ακόμα μία φορά και χωρίς κανέναν δισταγμό το Διεθνές Δίκαιο.

Με τον βομβαρδισμό του Καράκας και των μεγάλων πόλεων της Βενεζουέλας, αλλά και την αυθαίρετη παράνομη σύλληψη του προέδρου της χώρας, οι ΗΠΑ ξεπερνούν και τα δικά τους στάνταρ, αφού εισβάλουν ανοιχτά οι ίδιες στη χώρα χωρίς καν να μπουν στον κόπο να επικαλεστούν κάποιο σενάριο.

Η επίθεση στην Βενεζουέλα είναι επίσης επίθεση σε έναν λαό που αμφισβήτησε την παγκόσμια τάξη των ισχυρών και το πληρώνει εδώ και δεκαετίες με εκβιασμούς και απόπειρες πραξικοπημάτων.

Πέραν από τον έλεγχο των πόρων και την αρπαγή των πετρελαίων, η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει επίσης και στην αντιμετώπιση των εσωτερικών της αντιφάσεων και αδιεξόδων, που προκύπτουν από τις αντικρουόμενες αντιλήψεις στο εσωτερικό της αμερικανικής Ακροδεξιάς και επιχειρεί να προετοιμάσεις την αμερικανική κοινή γνώμη για την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», που θα συνοδευτεί από εσωτερικές επιχειρήσεις στο Σικάγο, το Πόρτλαντ, τη Νέα Υόρκη.

Για ακόμη μία φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιβεβαιώνουν οι εξοργιστικές δηλώσεις της Κάλλας, μετατρέπεται σε παθητικό παρακολουθητή των εξελίξεων, έναν θλιβερό Χατζηαβάτη, ανίκανο και απρόθυμο να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, την ειρήνη και τον σεβασμό της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους.

Ως ΜέΡΑ25 εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας και την απόλυτη καταδίκη των παράνομων πρακτικών της αυτοκρατορίας στη Λατινική Αμερική.

Καλούμε σε ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στις πρακτικές διεθνούς τραμπουκισμού που ασκείται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της και τη θλιβερή ανοχή της ΕΕ και σε υπεράσπισης της ελευθερίας και της κυριαρχίας των λαών στη Λατινική Αμερική και σε όλον τον κόσμο».