Ο Γιάννης Βούρος μίλησε για την καριέρα του και τη ζωή του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Βούρος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε σε στιγμές της ζωής του και της καριέρας του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις αποτυχίες που έχει βιώσει και τους ρόλους που έχει αγαπήσει.

Αρχικά, αναφέρθηκε σε ορισμένες στιγμές της καριέρας του που δεν στέφθηκαν με επιτυχία, ενώ χρησιμοποιώντας το χιούμορ του περιέγραψε ένα περιστατικό:

«Έχω βιώσει αποτυχίες στο επίπεδο να έχεις λίγους θεατές. Μπορεί να συμβεί. Έλεγα στις καθαρίστριες «από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε τα καθίσματα, έτσι κι αλλιώς δεν πατάει άνθρωπος». Μπορεί να κάνεις την καλύτερη συνταγή και να μην πετύχει η μαγειρική. Μπορεί να μην συνάδει το έργο με την εποχή του. Μπορεί να μην ενδιαφέρει το θέμα ή να ενδιαφέρει και η υλοποίησή του να είναι τραγική. Και οι αποτυχίες όμως κάτι σου διδάσκουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης έκανε μία αναδρομή στην καριέρα του και αποκάλυψε: «Δεν ερωτεύτηκα ποτέ ρόλους. Ερωτευόμουν έργα και συνεργάτες. Ο τρόπος με τον οποίο η δουλειά μου μου έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνω, για μένα είναι μια ευτυχισμένη περίοδος», κατέληξε ο ηθοποιός.

