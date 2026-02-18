Οι Αρχές κατάσχεσαν πάνω από 15 κιλά κάνναβης.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, ο οποίος εισήγαγε ναρκωτικά στη χώρα μέσω του αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος».

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, όταν από έρευνα στην αποσκευή του εντοπίστηκαν 30 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 15 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Ο κατηγορούμενος έφτασε στην Ελλάδα με πτήση από το εξωτερικό και όπως διαπιστώθηκε είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.