Μεταξύ Νάξου και Αστυπάλαιας - Δεν υπάρχει κλιμάκωση.

Φραστική παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό στο πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας σημειώθηκε χθες σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Συγκεκριμένα στο χώρο μεταξύ Νάξου και Αστυπάλαιας, τον οποίο η ελληνική πλευρά είχε δεσμεύσει με NAVTEX, τουρκικό πολεμικό διεμήνυσε στο πλοίο πως βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας της ελληνικής πλευράς.

Ελληνικό πολεμικό απάντησε, κλιμάκωση δεν υπήρξε, με την παρενόχληση να είναι μόνο φραστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα πλοία παραμένουν στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που σημειώνεται ένα τέτοιο επεισόδιο και που απειλούνται τα ήρεμα νερά.