Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα με ανατροπή του Μαδούρο από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του που μεταφέρονται εκτός χώρας, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε. Ολα δείχνουν πλέον ότι στη Βενεζουέλα συντελείται ανατροπή καθεστώτος με παρέμβαση των ΗΠΑ, κάτι που φαίνεται ότι ήταν στόχος εδώ και καιρό.

Τουλάχιστον επτά εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση ενώ στήλες καπνού εθεάθησαν στον ουρανό του Καράκας και αεροσκάφη πετούσαν σε χαμηλό ύψος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS ότι τις επιθέσεις -σε στόχους εντός της χώρας συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων- διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις εκρήξεις και τις υπερπτήσεις αεροσκαφών», έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Το Καράκας κατήγγειλε μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα απ’ αυτές τις εκρήξεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα και τις οποίες ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουσάβο Πέτρο απέδωσε, καταδικάζοντάς τις, σε μια επίθεση «με πυραύλους».

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το πρόεδρο Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

