Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα με ανατροπή του Μαδούρο από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του που μεταφέρονται εκτός χώρας, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε. Ολα δείχνουν πλέον ότι στη Βενεζουέλα συντελείται ανατροπή καθεστώτος με παρέμβαση των ΗΠΑ, κάτι που φαίνεται ότι ήταν στόχος εδώ και καιρό.
Τουλάχιστον επτά εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση ενώ στήλες καπνού εθεάθησαν στον ουρανό του Καράκας και αεροσκάφη πετούσαν σε χαμηλό ύψος.
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS ότι τις επιθέσεις -σε στόχους εντός της χώρας συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων- διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις εκρήξεις και τις υπερπτήσεις αεροσκαφών», έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.
{https://www.youtube.com/watch?v=7q3xCPp83Z8}
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
Το Καράκας κατήγγειλε μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα απ’ αυτές τις εκρήξεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα και τις οποίες ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουσάβο Πέτρο απέδωσε, καταδικάζοντάς τις, σε μια επίθεση «με πυραύλους».
Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από την αμερικανική κυβέρνηση.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το πρόεδρο Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
{https://www.youtube.com/watch?v=dBXV_ixZaP0}
LIVE
-
Ρούμπιο: Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ13:08:15
Ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να δικαστεί στις ΗΠΑ.
Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.
«(Ο Ρούμπιο) προβλέπει πως δεν υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», έγραψε ο Λι στο X ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, όπως είπε.
{https://x.com/BasedMikeLee/status/2007395531023352319}
-
Η αντίδραση της Ευρώπης στη σύγκρουση Βενεζουέλας - ΗΠΑ12:58:42
Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ προσφέρθηκε ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.
Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα. Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.
Εξάλλου ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.
Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.
Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.
-
Τραμπ: Οι επιδρομές στην Βενεζουέλα ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού»12:49:21
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα New York Times ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού»
«Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ.
-
«Ο τύραννος έφυγε, θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για τον Μαδούρο12:48:06
Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ,
«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.
{https://x.com/DeputySecState/status/2007393216535081418}
-
Ρωσία: Καταδικάζει τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα - Δηλώνει έτοιμη να μεσολαβήσει για να βρεθεί λύση12:39:16
Σύμφωνα με δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην περίπτωση της Βενεζουέλας είναι σημαντικό να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και να βρεθεί λύση μέσω του διαλόγου.
Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές και δήλωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να συνδράμει στον διάλογο ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.
Επιπλέον, δήλωσε πως η Ρωσία στέκεται στο πλευρό των πολιτών της Βενεζουέλας.
-
Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «έπληξαν κατοικημένες ζώνες»12:24:42
Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.
«Οι δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».
Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».
-
Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι ζωντανοί12:23:46
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.
«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», ανέφερε η Ροντρίγκες.
{https://x.com/sentdefender/status/2007395929499066620}
-
Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας λέει πως η χώρα του θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα12:13:04
Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Πάντρινο σε βίντεο που δημοσιεύθηκε νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με το Reuters, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας.
Η αμερικανική επίθεση κατά της χώρας νωρίς το πρωί έπληξε αστικές περιοχές, δήλωσε ο Πάντρινο, και η Βενεζουέλα συγκεντρώνει πληροφορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες.
-
Το Ιράν καταδικάζει την επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας12:05:41
Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.
«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.
-
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του - Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας11:58:52
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μαδούρο και η σύζυγός του οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέρος όπου μεταφέρονται.
Η μεταφορά τους γίνεται από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News. Η ελίτ μονάδα Delta Force του στρατού ήταν επίσης υπεύθυνη για την αποστολή του 2019 που οδήγησε στο θάνατο του πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».
-
Δείτε Live11:51:20
{https://www.youtube.com/watch?v=7q3xCPp83Z8}
-
Οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν το πρωί11:50:18
Οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν λίγο πρίν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και στα περίχωρα της πρωτεύουσας και συνεχίσθηκαν μέχρι τις 03:15 (09:15 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.
«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (…) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.
«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.
Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.
Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.
«Πολλές εκρήξεις»
Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί.
Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.
Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.
Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους.
«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 29χρονος Εμανουέλ Παραμπάβις, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.
«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα», είπε ο Φράνσις Πένια, επίσης 29 ετών.
«Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε.