Η μαρτυρία 38χρονου μετανάστη, που πράκτορες της ICE, του προκάλεσαν οκτώ κατάγματα στο κεφάλι.

Αναμενόμενη θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την κίνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αναρτήσει το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα ως πιθήκους, το οποίο προωθούσε ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογική απάτη, αφού ο ίδιος φημίζεται για τη ρητορική μίσους που χρησιμοποιεί κατά των μεταναστών και την οποία φαίνεται να μεταλαμπαδεύει και σε μηχανισμούς καταστολής, όπως η ICE, η οποία πολλάκις έχει κατηγορηθεί για απάνθρωπες και διαχωριστικές πρακτικές.

Το βίντεο παρέμεινε αναρτημένο για αρκετές ώρες πριν διαγραφεί, ενώ ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η ανάρτηση έγινε κατά λάθος από υπάλληλο και όχι προσωπικά από τον ίδιο τον Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί πως έκανε κάποιο λάθος και ότι δεν είχε αντιληφθεί το περιεχόμενο όταν αναρτήθηκε. Η υπόθεση προκάλεσε καταδίκη όχι μόνο από Δημοκρατικούς αλλά και από Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι χαρακτήρισαν το βίντεο προσβλητικό και απαράδεκτο, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τον ρατσιστικό λόγο, τη θεσμική ευθύνη και τον διχασμό που συνεχίζει να τροφοδοτεί η πολιτική ρητορική του Τραμπ.

Ρατσιστικές «επιθέσεις» Τραμπ

2015: Ο Τραμπ χαρακτήρισε «χαζούς» τους κατοίκους της Αϊόβα που υποστήριζαν τον Μπεν Κάρσον και έκανε retweet ανάρτηση με υπονοούμενα για το καλαμπόκι της Monsanto. Αργότερα απέδωσε το retweet σε «νέο υπάλληλο που έκανε λάθος».

2016: Ανέβασε εικόνα της Χίλαρι Κλίντον μπροστά από σωρούς χρημάτων με εξάγωνο αστέρι (παρόμοιο με το Αστέρι του Δαβίδ), η οποία είχε εμφανιστεί σε ακροδεξιά, αντισημιτικά φόρουμ. Η εκστρατεία του αντικατέστησε το αστέρι με κύκλο.

2017: Ως πρόεδρος, επαναδημοσίευσε αντιμουσουλμανικά βίντεο από βρετανικό ακροδεξιό λογαριασμό. Αρχικά στήριξε τις αναρτήσεις, αλλά δήλωσε ότι θα ζητούσε συγγνώμη αν οι δημιουργοί ήταν φρικτοί και ρατσιστές.

2019: Κοινή χρήση αναρτήσεων της ακτιβίστριας Κέιτι Χόπκινς και ανάρτηση που κάλεσε τέσσερις μη λευκούς βουλευτές να «επιστρέψουν στις περιοχές τους», προκαλώντας καταδίκες χωρίς να υποχωρήσει.

2020: Κάνει retweet εικόνες και βίντεο με πολιτικούς και ομάδες, όπως η Νάνσι Πελόζι και ο Τσακ Σούμερ, ή με λευκούς συνταξιούχους, που περιείχαν υπονοούμενα ρατσιστικά.

2025: Επανερχόμενος στο αξίωμα, ανέβασε ρατσιστικό βίντεο με AI, στο οποίο εμφανίζονταν ο βουλευτής Χακίμ Τζέφρις και ο Σούμερ με γελοιοποιημένα χαρακτηριστικά.

Ξυλοδαρμός μετανάστη από το Μεξικό

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας είδε μαρτυρία ενός 38χρονου μετανάστη ο οποίος δηλώνει πως υπέστη οκτώ κατάγματα στο κεφάλι από πράκτορες της ICE.

Ένας 38χρονος Μεξικανός μετανάστης στη Μινεσότα καταγγέλλει ότι υπέστη απρόκλητο και ακραίο ξυλοδαρμό από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα που του άλλαξαν τη ζωή. Ο Alberto Castañeda Mondragón δηλώνει ότι το κρανίο του έσπασε σε οκτώ σημεία και ότι υπέστη πέντε εγκεφαλικές αιμορραγίες, τραυματισμοί που λίγο έλειψε να αποβούν μοιραίοι.

Μετά τον ξυλοδαρμό, η μνήμη του ήταν τόσο διαταραγμένη ώστε αρχικά δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε ότι έχει κόρη. Ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να ανακαλέσει σημαντικές στιγμές της ζωής του, όπως τη νύχτα που της έμαθε να χορεύει. Παρ’ όλα αυτά, θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τη βία που υπέστη στις 8 Ιανουαρίου, όταν πράκτορες της ICE τον τράβηξαν από το αυτοκίνητο φίλου του έξω από εμπορικό κέντρο στο St. Paul, τον έριξαν στο έδαφος, του πέρασαν χειροπέδες και άρχισαν να τον χτυπούν επανειλημμένα στο κεφάλι με μεταλλικό γκλομπ.

Ο Castañeda Mondragón αναφέρει ότι σύρθηκε σε ένα SUV και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου, παρά τη σοβαρή κατάστασή του, δέχθηκε νέο ξυλοδαρμό. Όπως λέει, τους παρακάλεσε να σταματήσουν, όμως οι πράκτορες τον χλεύασαν και συνέχισαν. Περιγράφει τη συμπεριφορά τους ως βαθιά ρατσιστική, υποστηρίζοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε το άλλο άτομο που συνελήφθησαν μαζί του προκάλεσαν ή αντιστάθηκαν.

«Από πτώση σε τοίχο ο τραυματισμός»

Οι αξιωματικοί της ICE υποστήριξαν ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του ίδιου σε τοίχο. Ωστόσο, γιατροί και νοσηλευτές στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Χένεπιν, όπου μεταφέρθηκε, αμφισβήτησαν άμεσα αυτή την εκδοχή. Οι αξονικές τομογραφίες έδειξαν κατάγματα στο μπροστινό, πίσω και στα πλάγια του κρανίου, τραυματισμούς που, σύμφωνα με ιατρικούς ειδικούς, δεν συνάδουν με απλή πτώση. Ο ίδιος ο Castañeda Mondragón δηλώνει ότι δεν υπήρχε καν τοίχος και ότι χτυπήθηκε με τηλεσκοπικό γκλομπ τύπου ASP — όπλο του οποίου η χρήση στο κεφάλι θεωρείται δυνητικά θανατηφόρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον μετανάστη δεμένο με χειροπέδες, εμφανώς αποπροσανατολισμένο και να παραπατά, ενώ πράκτορες τον κρατούν. Ακούγονται περαστικοί να φωνάζουν ότι τον έχουν τραυματίσει σοβαρά. Ο Castañeda Mondragón επιβεβαίωσε ότι είναι το άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα του ΑP, για σχόλιο, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχουν καταγραφές από κάμερες σώματος. Παρότι το DHS ανακοίνωσε αργότερα ευρύτερη χρήση καμερών σώματος στη Μινεάπολη, η υπόθεση του Castañeda Mondragón δεν έχει μέχρι στιγμής διερευνηθεί σε βάθος από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ο ίδιος είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2022 με βίζα εργασίας και η υπέρβαση της διάρκειάς της διαπιστώθηκε μόνο μετά τη σύλληψή του. Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε αργότερα ότι η σύλληψη ήταν παράνομη και διέταξε την απελευθέρωσή του. Ο Castañeda Mondragón δεν έχει ποινικό μητρώο, παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι η ICE στοχεύει αποκλειστικά σε επικίνδυνους εγκληματίες.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις στη Μινεσότα, με εκλεγμένους αξιωματούχους να ζητούν λογοδοσία και έρευνα. Ο κυβερνήτης Tim Walz έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη δράση ομοσπονδιακών πρακτόρων, ενώ μέλη του Κογκρέσου κατήγγειλαν απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και έλλειψη ιατρικής φροντίδας στα κέντρα της ICE.

Ο Castañeda Mondragón αντιμετωπίζει μακρά και δύσκολη ανάρρωση. Έχει προβλήματα μνήμης, ισορροπίας και συντονισμού και δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Χωρίς ασφάλιση υγείας, στηρίζεται σε δωρεές και σε καμπάνια GoFundMe για να καλύψει βασικές ανάγκες. Παρά τον φόβο και το τραύμα, δηλώνει ότι θέλει να παραμείνει στις ΗΠΑ και να μπορέσει ξανά να στηρίξει την οικογένειά του, αν και ζει με τον μόνιμο φόβο ότι θα ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με τους ίδιους ανθρώπους που, όπως λέει, παραλίγο να του στοιχίσουν τη ζωή.