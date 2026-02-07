«Οι πρώτοι 600 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην άνοιξη», επισημαίνει ο ίδιος.

Τη σταδιακή ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής με περίπου 1.400 αστυνομικούς προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (7/2), παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ, όπως και υπουργών, βουλευτών και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, οι πρώτοι 600 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην άνοιξη και οι υπόλοιποι 800 αναμένεται να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις μέχρι το φθινόπωρο, «έτσι ώστε να ενισχύσουμε και το τελευταίο Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής. Όλα τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να είναι πλήρη, επαρκή σε προσωπικό και αξιότιμα. Τα Τ.Δ.Ε.Ε, με αξιέπαινους Αξιωματικούς και Στελέχη, καθημερινά εξιχνιάζουν πολύ σοβαρές υποθέσεις και έτσι, όλοι μαζί, είμαστε συντεταμένοι στον στόχο της ασφάλειας των πολιτών», είπε.

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης τους συνεχάρη για τους πολύ μεγάλους, όπως είπε, στόχους που πέτυχαν μέσα στο 2025 και τόνισε πως για το 2026 μια από τις προτεραιότητες της ηγεσίας αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των χιλιάδων αστυνομικών της Αττικής, που καθημερινά δίνουν μάχες για τη διαχείριση των πιο δύσκολων καταστάσεων και των πιο δύσκολων περιστατικών. Επιπλέον, σημείωσε πως, σε λίγες μέρες θα καταβληθεί το επίδομα διοίκησης σε όλους όσοι το δικαιούνται, βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Τέλος, κάλεσε όλους να «συνεχίσουμε και το 2026 με την ίδια αφοσίωση, με σχέδιο, με στρατηγική, με νέα τεχνολογία και να θέσουμε στόχους εξίσου φιλόδοξους, σημαντικούς και χρήσιμους για την κοινωνία μας, τους πολίτες μας, τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας, τις συνοικίες μας και την Ελλάδα», κατέληξε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής ευλόγησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αστυνόμος Β' π. Αλέξιος Κουρτέσης.