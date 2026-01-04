Ενδιαφέρον έχει αν θα τοποθετηθούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Για την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα και τα όσα ακολούθησαν;
Και βεβαίως και για τη δήλωση του πρωθυπουργού πως «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» του Ντ. Τραμπ;
Δήλωση που θα ακολουθεί πλέον τη ΝΔ όπως ακολουθεί ΠΑΣΟΚ το το «ευχαριστώ τους Αμερικάνους» του Κώστα Σημίτη για τα Ίμια!
Β. Σκ.