Θα σιωπήσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη δήλωση πως «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών»;

Ενδιαφέρον έχει αν θα τοποθετηθούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Για την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα και τα όσα ακολούθησαν;

Και βεβαίως και για τη δήλωση του πρωθυπουργού πως «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» του Ντ. Τραμπ;

Δήλωση που θα ακολουθεί πλέον τη ΝΔ όπως ακολουθεί ΠΑΣΟΚ το το «ευχαριστώ τους Αμερικάνους» του Κώστα Σημίτη για τα Ίμια!

Β. Σκ.