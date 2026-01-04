Δύο παρέες που διασκέδαζαν σε κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Ένα περιστατικό ξυλοδαρμού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 30 χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 5πμ., στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.