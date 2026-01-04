Νέες εικόνες του Νικολάς Μαδούρο μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε χθες Σάββατο αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη μετά την απαγωγή του από τον αμερικανικό στρατό. Αρχικά υπήρξε οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου που έδειχνε το αεροσκάφος με συνοδεία να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Stewart International, βόρεια της Νέας Υόρκης.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μαζί με τη σύζυγό του με ελικόπτερο στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στα γραφεία της DEA στο Μανχάταν.

{https://x.com/nicksortor/status/2007606839102583224}

Μάλιστα στο βίντεο που κυκλοφόρησε ακούγεται να λέει στους πράκτορες «Καληνύχτα, καλή χρονιά».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2007631142200189289}

Δείτε τις εικόνες

Τις αρχικές «διαρροές» των νέων ντοκουμέντων έκανε ένας επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου μέσω του οποίου κοινοποιήθηκαν βίντεο του Νικολάς Μαδούρο υπό κράτηση σε αμερικανικό έδαφος.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2007631142200189289}

{https://www.youtube.com/watch?v=SYx8Z2tXhZQ}

Κατά την άφιξή του νωρίτερα σε αεροδρόμιο της περιοχής της Νέας Υόρκης, ο Μαδούρο υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατό ή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

{https://x.com/dundarkesapli/status/2007574860541936004}

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

{https://x.com/Mrgunsngear/status/2007584688504996088}

«Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, και οι δύο κατηγορούμενοι, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και συνελήφθησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια του απίστευτου αμερικανικού στρατού μας», τόνισε ο Κέιν.

Η επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, δήλωσε επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία "Absolute Resolve", ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι στις 2 Ιανουαρίου. Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», πρόσθεσε ο στρατηγός Κέιν και όπως είπε ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ), να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Ανέλαβε η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.

Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε τα ξημερώματα της Κυριακής την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει τα καθήκοντά της ως προσωρινή ηγέτης της χώρας, μετά την σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απέλασή του από τη χώρα.

Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, όπως αναφέρει ο Guardian, το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, αναπληρωματικά, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι εγγενή στο αξίωμα του Προέδρου, για να εγγυηθεί τη διοικητική συνέχεια και την ολοκληρωμένη άμυνα του έθνους».

Οι δικαστές δεν κήρυξαν τον Μαδούρο ως μόνιμα απών από το αξίωμα, μια απόφαση που απαιτεί τη διεξαγωγή εκλογών εντός 30 ημερών.