Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφερόμενος στα όσα έγιναν σήμερα στη Βενεζουέλα με την αμερικανική επιχείρηση και τη σύλληψη Μαδούρου τόνισε πως το τέλος του καθεστώτος προσφέρει νέες ελπίδες στη χώρα.

Επεσήμανε επίσης πως «προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα».

Αναλυτικά η αναρτησή του:

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού

«Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη «Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής».

Αλέξης Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη, ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση.

Αναλυτικά η απάντηση του Αλέξη Χαρίτση στη δημοσίευση του κ. Μητσοτάκη σχετικά με την εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Κύριε Μητσοτάκη, ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση.

Αυτή τη φορά ξεπεράσατε τον εαυτό σας.

Πότε ακριβώς είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για «διεθνή νομιμότητα»;

Όταν θα παρακαλάτε τον Ντόναλντ Τραμπ για παρεμβάσεις στα ελληνοτουρκικά;

Όταν θα έχετε αποδεχτεί ότι με τη στάση σας νομιμοποιείτε παντού την κατάλυση του διεθνούς δικαίου και την επικράτηση του δίκιου του ισχυρού;

Ή μήπως όταν θα δούμε την ίδια λογική να στρέφεται και εναντίον Ευρωπαίων ηγετών που δεν υποτάσσονται στον φασισμό της εποχής μας, τον τραμπισμό;

Τελικά, δεν είναι θέμα αρχών.

Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής.

Η σημερινή σας δήλωση είναι ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα.

Όχι στο όνομά μας. Όχι στο όνομα του ελληνικού λαού».

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας

Η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας αποδέχεται τόσο απροκάλυπτα τη λογική ότι η «πολιτική σκοπιμότητα» μπορεί να υπερισχύει της διεθνούς νομιμότητας.

Όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», στην πράξη αποδέχεται τη χρήση βίας και την ανατροπή κυβερνήσεων εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου, αγνοώντας θεμελιακές αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως μη μόνιμο μέλος» αναφέρει με νόημα η Νέα Αριστερά.

Όπως συμπληρώνει: «Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για πραξικοπηματικές λογικές, στρατιωτικές επεμβάσεις ή ανάληψη της εξουσίας όπως προϊδέασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερήμην του λαού της Βενεζουέλας. Η Δημοκρατία δεν επιβάλλεται έξωθεν με δηλώσεις ανοχής στη διεθνή αυθαιρεσία, ούτε με όπλα – έχει γίνει και αλλού και έχουμε δει τα αποτελέσματα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλείπει μια πάγια θέση αρχών – ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα που επικαλείται το διεθνές δίκαιο για τη δική της ασφάλεια.

Η επίκληση του συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν αναιρεί την ουσία της δήλωσης: την πολιτική αποδοχή ενεργειών χωρίς νομική βάση. Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και δεν υπάρχει δημοκρατική διεθνής τάξη χωρίς σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα».