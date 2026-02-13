Το διαγωνιστικό σκέλος του Β’ Ημιτελικού για την επιλογή του εκπροσώπου της Ελλάδας στην φετινή Eurovision, μόλις ολοκληρώθηκε. Οι 7 που ξεχώρισαν και κατάφεραν να συμπληρώσουν την 14άδα του εθνικού τελικού.

Η δεύτερη βραδιά του «Sing for Greece» για τη Eurovision, είναι γεγονός και οι επτά που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, κέρδισαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά, βρέθηκαν και σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο τιμόνι της παρουσίασης, που με πολύ χιούμορ και θεατρικότητα υποδέχτηκαν το κοινό και τους 14 υποψηφίους του Β’ Ημιτελικού.

Οι εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του show ήταν αλλεπάλληλες, ενώ με την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού σκέλους ανέβηκε στη σκηνή ο Γιώργος Θεοφάνους, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής που με τους συνεργάτες του ξεχώρισαν τα 28 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στη σκηνή του «Sing for Greece».

Ο Γιώργος Θεοφάνους πήρε το λόγο και ευχήθηκε σε όλους «Καλή επιτυχία», ενώ αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε η Antigoni για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Jalla», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο τον Μάιο στη Βιέννη.

Εκρηκτική ήταν και η εμφάνιση της Τάμτα η οποία παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα συνοδευόμενη από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Eurovision: Τα 7 «χρυσά» εισιτήρια του Β' Ημιτελικού

Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οι 14 πρώτοι υποψήφιοι ανέβηκαν στη σκηνή με τη σειρά προτεραιότητας που είχε ανακοινώσει η ΕΡΤ και παρουσίασαν τα τραγούδια τους μαζί με μία ολοκληρωμένη σκηνική παρουσία.

Καθένας ξεχώρισε με την παρουσία του στη σκηνή του «Sing for Greece», ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στο κοινό.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε αμέσως μετά το διαγωνιστικό κομμάτι και ανέδειξε τους 7 που κέρδισαν το «χρυσό» εισιτήριο για τον εθνικό τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Η Κατερίνα Βρανά με τυχαία σειρά, ανακοίνωσε τους 7 που κέρδισαν τις περισσότερες ψήφους του κοινού:

• Good job Nicky - «Dark Side of the Moon»

• Mikay – «Labyrinth»

• Μαρίκα - «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

• D3lta - «Mad About it»

• Leroybroughtflowers - «SABOTAGE!»

• KOZA MOSTRA - «Bulletproof»

• ZAF - «ASTEIO».

