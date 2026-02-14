Ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Με έντονο παλμό, εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολλή μουσική ολοκληρώθηκε και ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece για την Eurovision 2026.

Το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, τα φώτα άναψαν για ακόμη μία φορά και οι 14 υποψήφιοι ανέβηκαν στη σκηνή για να χαρίσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα το οποίο έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα.

Το κοινό, με τη θετική ψήφο του, υπέδειξε τους επτά που ξεχώρισαν και κατάφεραν να συμπληρώσουν την 14άδα που πλέον κοιτάει τον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά ανέλαβαν την παρουσίαση της βραδιάς, προσθέτοντας χιούμορ, ζωντάνια, θεατρικότητα και αμεσότητα, ενώ οι θεατές στο πλατό χειροκροτούσαν κάθε διαγωνιζόμενο.

Eurovision: Οι 7 που προκρίθηκαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Από τον Α’ Ημιτελικό προκρίθηκαν επτά καλλιτέχνες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη σκηνή της:

• «Άλμα» – Rosanna Mailan

• «Europa» – STEFI

• «Paréa» – Evangelia

• «Χάνομαι» – Marseaux

• «Ferto» – Akylas

• «The Other Side» – Alexandra Sieti

• «YOU & I» – STYLIANOS

Eurovision: Οι 7 που προκρίθηκαν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

• Good job Nicky - «Dark Side of the Moon»

• Mikay – «Labyrinth»

• Μαρίκα - «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

• D3lta - «Mad About it»

• Leroybroughtflowers - «SABOTAGE!»

• KOZA MOSTRA - «Bulletproof»

• ZAF - «ASTEIO».

Eurovision: Η σειρά εμφάνισης στον Εθνικό Τελικό

Οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι 14 υποψήφιοι είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Σημειώνεται ότι, και στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίστηκε αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).