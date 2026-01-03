Οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα, αν και επηρεάστηκαν από αλλαγές στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας, ανήλθαν σε 938,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων ακινήτων παραμένει ζωηρό για την ελληνική αγορά, μέχρι σήμερα αυτό εκδηλώνεται με ιδιαίτερα επιλεκτικό τρόπο, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα των ξενοδοχειακών ακινήτων. Αντίθετα, ο κύριος όγκος των συναλλαγών σε ακίνητα εισοδήματος εξακολουθεί να πραγματοποιείται από εγχώρια επενδυτικά συμφέροντα, γεγονός που αποτυπώνει τη διαχρονική «ρηχότητα» της αγοράς και την έλλειψη μεγάλων, ώριμων χαρτοφυλακίων που θα μπορούσαν να προσελκύσουν μαζικότερες τοποθετήσεις από το εξωτερικό.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, οι τραπεζικοί όμιλοι και ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές, συνεχίζουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια κεφαλαιακή βάση εξακολουθεί να στηρίζει τη δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, το σταθερό οικονομικό περιβάλλον και η διατηρούμενη ζήτηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι τιμές να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και το 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του 2025 η αγορά ακινήτων προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον στους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, οι συνθήκες αυτές διατήρησαν τις τιμές σε ανοδική τροχιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, με τα παλαιά ακίνητα να καταγράφουν ελαφρώς υψηλότερη άνοδο από τα νεόδμητα.

Παρά τις αυξήσεις, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παρέμεινε ισχυρό. Έρευνα της RE/MAX Ελλάς δείχνει ότι επτά στους δέκα ξένους επενδυτές κατοικιών είναι ηλικίας 41 έως 60 ετών, ενώ ο ένας στους δύο βλέπει την Ελλάδα όχι μόνο ως επενδυτικό προορισμό αλλά και ως πιθανό τόπο μόνιμης μετεγκατάστασης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία Ισραηλινών αγοραστών, τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σημαντική συμμετοχή καταγράφεται και από Τούρκους, Λιβανέζους, Γερμανούς και Βούλγαρους.

Στην πλειονότητά τους οι αγορές πραγματοποιούνται με ίδια κεφάλαια, στοιχείο που διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, τα στοιχεία της Spitogatos καταγράφουν ισχυρές αυξήσεις τιμών την περίοδο 2019-2025, με έμφαση σε γραφεία και καταστήματα. Οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στο ότι η ζήτηση και οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και το επόμενο διάστημα, ενισχυόμενες από το αυξημένο κόστος κατασκευής και τη χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα.