Στα καταλύματα η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, με άνοδο 6,8%, καθώς και στην Κέρκυρα και το Ηράκλειο, όπου η αύξηση ανήλθε σε 6,6%.

Αύξηση στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων και μείωση σε εκείνον των Υπηρεσιών Εστίασης καταγράφουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία αφορούν την εξέλιξη της δραστηριότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και ενσωματώνουν δεδομένα από Διοικητικές Πηγές για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Καταλυμάτων το 2025 ανήλθε σε 11,77 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί σε 11,39 δισ. ευρώ. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης κατέγραψε υποχώρηση, καθώς το 2025 ανήλθε σε 10,73 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,4% σε σχέση με το 2024, οπότε είχε ανέλθει σε 11,12 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων με συνεισφορά τουλάχιστον 1% στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των ετών 2024 και 2025 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, με άνοδο 6,8%, καθώς και στην Κέρκυρα και το Ηράκλειο, όπου η αύξηση ανήλθε σε 6,6%. Στον αντίποδα, μείωση του κύκλου εργασιών καταγράφηκε στη Θήρα κατά 17,2% και στη Μύκονο κατά 0,5%.

Για τον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, στις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά τουλάχιστον 1% στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2025, η μεγαλύτερη μείωση την περίοδο 2025-2024 σημειώθηκε στη Θήρα με 15,5% και στη Μεσσηνία με 8,1%. Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στην Κέρκυρα κατά 3,7% και στο Ηράκλειο κατά 1,1%.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο και στο σύνολο της χώρας, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 1,70 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Στις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά τουλάχιστον 1% στον ετήσιο κύκλο εργασιών, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν η Κεφαλληνία με 15,7% και η Κως με 14,6%, ενώ μείωση σημειώθηκε στη Θήρα κατά 17,3% και στη Ζάκυνθο κατά 1,6%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 2,18 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Μύκονο με 15,7% και στη Μεσσηνία με 15,1%, ενώ αύξηση σημειώθηκε στην Κορινθία κατά 8,7% και στην Εύβοια κατά 0,4%.