Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο όπου θα καταγράφονται όλα τα καταλύματα που διαθέτουν το σήμα, μαζί με τον αριθμό των δωματίων που φιλοξενούν ζώα.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Τουρισμού, με την οποία καθορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την απονομή του «Σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς». Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα να πιστοποιηθούν επίσημα ως “pet friendly”, προσφέροντας ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας για τα ζώα συντροφιάς.

Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε κατάλυμα που επιθυμεί να λάβει το ειδικό σήμα θα πρέπει να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, τα λεγόμενα “pet rooms”. Αυτά τα δωμάτια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως ανθεκτικά και εύκολα καθαριζόμενα δάπεδα, αδιάβροχα υφάσματα και στρώματα, καθώς και ειδικά σκεύη για τη διαβίωση του ζώου, όπως ταΐστρα, ποτίστρα και αμμοδόχο για γάτες. Επίσης, απαγορεύεται η τοποθέτηση φυτών ή μοκετών που δεν καθαρίζονται εύκολα, ενώ απαιτείται η ύπαρξη προστατευτικών καλυμμάτων στις ηλεκτρικές πρίζες. Μετά από κάθε διαμονή πελάτη με ζώο, το κατάλυμα υποχρεούται να καθαρίζει και να απολυμαίνει σχολαστικά το δωμάτιο, αντικαθιστώντας όλα τα κλινοσκεπάσματα.

Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου οφείλει, κατά την άφιξη, να παρουσιάζει το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, ενώ υπογράφεται σύμβαση με το κατάλυμα, σύμφωνα με πρότυπο που θα καθορίσει το Υπουργείο Τουρισμού. Επιτρέπεται η φιλοξενία έως τριών ζώων ανά δωμάτιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν ζημιές ή ενόχληση στους υπόλοιπους επισκέπτες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ορίζουν υπεύθυνο φιλοξενίας ζώων συντροφιάς, ο οποίος θα ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες λειτουργίας του καταλύματος.

Τα ζώα συντροφιάς δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους, όπως εστιατόρια, χώρους υγιεινής, αποθήκες ή γυμναστήρια, αλλά μπορούν να κυκλοφορούν σε εξωτερικούς χώρους, πάντα με λουρί ή μέσα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοηθείας και τα ζώα θεραπείας, τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος, εκτός από τις πισίνες και τις σάουνες.

Η διαδικασία για τη χορήγηση του σήματος θα γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού. Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση, κανονισμό φιλοξενίας ζώων και ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 300 ευρώ για τα κύρια καταλύματα ή 150 ευρώ για τα μη κύρια. Η έγκριση θα εκδίδεται εντός 28 ημερών, ενώ αν δεν υπάρξει απάντηση μέσα σε αυτό το διάστημα, η χορήγηση του σήματος θεωρείται ότι έχει εγκριθεί αυτόματα. Το σήμα θα ισχύει για τρία χρόνια και θα μπορεί να ανανεώνεται με απλή αίτηση και καταβολή νέου παραβόλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο στο υπουργείο Τουρισμού, όπου θα καταγράφονται όλα τα καταλύματα που διαθέτουν το σήμα, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τον αριθμό των δωματίων που φιλοξενούν ζώα. Το μητρώο αυτό θα είναι δημόσιο και θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν καταλύματα φιλικά προς τα κατοικίδια.

Η απόφαση δίνει έμφαση και στη φιλοζωία, ενθαρρύνοντας τα τουριστικά καταλύματα να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία για την προώθηση υιοθεσιών αδέσποτων ζώων και να διαθέτουν, αν το επιθυμούν, μέρος των εσόδων τους για την υποστήριξη καταφυγίων ή οργανώσεων.