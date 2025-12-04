Τι θα δούμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο Star.

Η τελική 10άδα του GNTM 2025 συμπληρώθηκε και η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή έχει αρχίσει. Όσο περνάει ο καιρός, τα concepts των φωτογραφίσεων γίνονται ολοένα πιο απαιτητικά κι ευρηματικά, ανεβάζοντας τον πήχη για όλους τους διαγωνιζόμενους.

Στη Δοκιμασία Αποχώρησης που θα δούμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Star, δύο παλιοί γνωστοί επιστρέφουν στο GNTM, αυτή τη φορά όχι για να διαγωνιστούν, αλλά για να βοηθήσουν τα μοντέλα.

Ο λόγος για την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Έντουαρντ Στεργίου. Και οι δύο είχαν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον διαγωνισμό, με τους φετινούς συμμετέχοντες να τους επιφυλάσσουν θερμή και ενθουσιώδη υποδοχή.

