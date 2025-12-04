Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνολογικών εταιριών στο πεδίο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

Η κινεζική εταιρία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek παρουσίασε επίσημα το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου δύο νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για το ψηφιακό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek-V3.2, αλλά και την έκδοση υψηλής απόδοσης για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές DeepSeek-V3.2-Speciale.

Μέσω της χρήσης ενός δυναμικού πρωτοκόλλου μάθησης, αλλά και της κλιμακωτής χρήσηςυπολογιστικών δεδομένων το DeepSeek-V3.2 λειτουργεί συγκριτικά με το GPT-5, σύμφωνα με την κινεζική εταιρία.

Τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek χαρακτηρίζονται από την υψηλή υπολογιστική λειτουργικότητα, τη διατήρηση εξέχουσας συλλογιστικής, αλλά και απόδοσης.

Τον Αύγουστο, η OpenAI παρουσίασε το πιο σημαντικό μοντέλο της, το GPT-5, περιγράφοντας το, ως το πιο έξυπνο, αλλά και το ταχύτερο τεχνολογικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι σήμερα.

Το Νοέμβριο, η Google κατέστησε διαθέσιμο, το πιο εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της, το Gemini-3.0-Pro.