Ο μεγάλος Έρικ Καντονά λέει αυτά που δεν λένε αυτοί που θα έπρεπε.

Λίγοι στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού είναι τόσο παρεμβατικοί όσο ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Έρικ Καντονά.

Να εξαιρέσουμε βέβαια τον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα, τον θρυλικό Ντιεγκίτο, που κάθε λίγο και λιγάκι τάραζε τα νερά και τώρα ξεκουράζεται εκεί στον ουρανό.

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει πως όταν ένας πρόεδρος αποφασίζει να πάει σε πόλεμο, πρέπει να είναι ο πρώτος που θα πάει στο μέτωπο αντί να στέλνει 18χρονους», δήλωσε ο Καντονά, ο "King Eric" της Γιουνάιτεντ, μιλώντας Canal+.

«Όταν είσαι ο καταπιεστής στέλνεις νέους 18 ετών από τη χώρα σου, όμως στην άλλη πλευρά μπορεί να είναι παιδιά τριών ή έντεκα ετών. Αν οι ηγέτες έπρεπε να πάνε οι ίδιοι στον πόλεμο, θα υπήρχαν πολύ λιγότεροι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όντως, αν πήγαιναν στην πρώτη γραμμή ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Ζελένσκι, ο Μπάιντεν και τόσοι άλλοι, πόσοι πόλεμοι θα γίνονταν;

Και πόσο δίκιο έχει ο Καντονά!

Β.Σκ.