Οι επιθέσεις με drones, τα αυξανόμενα θύματα και ο «αδιάφορος» Τραμπ μπορεί και να πιέζουν τον Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να «πλησιάζει στο τέλος του», σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες.

Ο Guardian παραθέτει πέντε λόγους που μπορεί να ωθούν τον Πούτιν σε αυτή τη χρονική στιγμή να προσανατολίζεται προς τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

1. Η Ρωσία χάνει την ορμή της στο πεδίο της μάχης

Μετά την αποτυχημένη αντεπίθεση της Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2023, η Μόσχα σταδιακά καταλάμβανε ουκρανικά εδάφη. Αν και οι ρωσικές επιθέσεις ήταν αργές, σκληρές και επώδυνες από άποψη θυμάτων, είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η Ουκρανία έχανε αργά αλλά αναπόφευκτα. Αλλά όμως πλέον έχει αλλάξει.

Η ανακατάληψη του Κουπιάνσκ από την Ουκρανία τον Δεκέμβριο, η οποία ισχυρίζεται η Μόσχα ότι καταλήφθηκε ένα μήνα νωρίτερα, εξέπληξε ακόμη και τους δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, αναφέρει ο Guardian. Μια συμφωνία που εμπόδισε τους εισβολείς να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink τον Φεβρουάριο και ο περιορισμός του Telegram από τη Ρωσία, που χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για επικοινωνία βοήθησαν την Ουκρανία να αντιστρέψει τις εδαφικές απώλειες στην Ζαπορίζια.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, η Ρωσία έχασε τον έλεγχο 103 και λέον τ.χλμ της Ουκρανίας. Ήταν η πρώτη φορά που η Ρωσία υπέστη καθαρή απώλεια εδάφους από τον Αύγουστο του 2024 και μετά την αμελητέα πρόοδο της Ρωσίας τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Μια νίκη σε αργή κίνηση για τη Μόσχα δεν φαίνεται πλέον βέβαιη.

2. Οι ρωσικές απώλειες μπορεί να υπερβαίνουν τις αντικαταστάσεις

Η Ουκρανία λέει ότι τους τελευταίους πέντε μήνες έχει σκοτώσει ή τραυματίσει περισσότερους Ρώσους στρατιώτες από όσους στρατολογούνται. Αν και τα στοιχεία είναι δύσκολο να επαληθευτούν, η Ουκρανία βασίζει τα στατιστικά της σε πλάνα μάχης. Ανέφερε ότι ο στρατός της σκότωσε ή τραυμάτισε περίπου 35.000 Ρώσους στρατιώτες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κυρίως από επιθέσεις με drones.

Τα επίπεδα στρατολόγησης στη Ρωσία, εν τω μεταξύ, έχουν μειωθεί σε περίπου 800 έως 1.000 την ημέρα το 2026 δηλαδή από 24.000 έως 30.000 το μήνα, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Γιάνις Κλούγκε, βάσει ανάλυσης δεδομένων περιφερειακού προϋπολογισμού. Αυτό συμφωνεί με δηλώσεις του πρώην πρόεδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επικεφαλής της επιτροπής προσλήψεων της Ρωσίας, ο οποίος έκανε λόγο για «περισσότερους από 80.000» που εγγράφηκαν στο πρώτο τρίμηνο.

Κατά τον Guardian, δεν υπάρχει επίσης άμεση ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει την όρεξη να ξεκινήσει μια δεύτερη δημόσια κινητοποίηση, μετά την κοινωνική αναταραχή που προκλήθηκε από την πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2022.

3. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια στην Ουκρανία εκθέτουν τη Ρωσία

Η οικονομία της Ρωσίας βρισκόταν σε παρακμή στις αρχές του 2026, αλλά η ξαφνική αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει προκαλέσει ανάκαμψη. Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, κρίσιμα για το ρωσικό δημόσιο ταμείο, ανήλθαν σε 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, από 9,8 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο, το υψηλότερο μηνιαίο ποσό που καταγράφηκε από το φθινόπωρο του 2023, σύμφωνα με την Οικονομική Σχολή του Κιέβου.

Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και drones από την Ουκρανία σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου στο Πριμόρσκ και το Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, δύο από τα 14 διυλιστήρια ή τερματικούς σταθμούς που η Ουκρανία λέει ότι βομβάρδισε τον Απρίλιο, έχουν μειώσει τον όγκο των εξαγωγών. Οι ημερήσιες εξαγωγές μειώθηκαν από 5,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε 3,5 εκατ., σύμφωνα με τον Sergey Vakulenko από το Ίδρυμα Carnegie.

Προς το παρόν, η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου είναι υπεραρκετή για να αντισταθμίσει τις εκτιμώμενες μειώσεις στις ρωσικές εξαγωγές, κατέληξε ο Vakulenko, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου καταρρεύσουν.

4. Η Ουκρανία γίνεται υπερδύναμη σε πυραύλους και drones

Mετά την εισβολή στην Ουκρανία, η χώρα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τον δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση. Το Κίεβο είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στα δυτικά μαχητικά F-16 και στα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία των ουρανών της. Σταδιακά, όμως, έγινε σαφές ότι τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνταν, ωθώντας την Ουκρανία να επενδύσει περισσότερο στην δική της τεχνογνωσία και εξοπλισμό. Η επιτυχία έχει αποδειχθεί από τις βαθιές επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν τρεις επιθέσεις με drones τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε ένα διυλιστήριο στο Περμ.

Η άφιξη φθηνών πυραύλων αναχαίτισης στην πρώτη γραμμή στις αρχές της άνοιξης έδωσε στην Ουκρανία νέες ελπίδες ότι μπορεί να εξουδετερώσει όλους τους ρωσικούς πυραύλους εκτός από τους ταχύτερους, καθώς τα αποθέματα πυραύλων Patriot λιγοστεύουν. Η Ουκρανία δήλωσε ότι οι πύραυλοι αναχαίτισής της κατέρριψαν 33.000 drones τον Μάρτιο, διπλάσια από τον προηγούμενο μήνα. Έχει αρχίσει να εξάγει την τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ, όλες χώρες που δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν την άνοιξη.

Η Ρωσία φοβόταν ακόμη και ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να στοχεύσει την παρέλαση νίκης στην Κόκκινη Πλατεία το Σαββατοκύριακο, ωθώντας τον Ζελένσκι να εκδώσει διάταγμα λέγοντας ότι θα προχωρήσει κανονικά η εκδήλωση.

5. Ο Πούτιν ίσως ελπίζει σε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του Λευκού Οίκου

Η κύρια προσπάθεια της Ρωσίας ήταν, εδώ και καιρό, διπλωματική. Ο Πούτιν ήλπιζε, και συνεχίζει να ελπίζει, ότι μπορεί να πείσει τον Τραμπ να αναγκάσει τον Ζελένσκι να παραχωρήσει την υπόλοιπη επαρχία του Ντόνετσκ για να αντισταθμίσει την καθυστέρηση της προόδου στην πρώτη γραμμή. Αυτή ήταν η προσφορά που έκανε ο Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας τον Αύγουστο και, ενώ οι ΗΠΑ την εξέτασαν, ο Τραμπ δεν την επέβαλε στην Ουκρανία.

Παρά τα σχόλια του Πούτιν το Σαββατοκύριακο και μια υπόδειξη ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον πρώην Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως μεσολαβητή, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας έχουν χαλαρώσει. Την περασμένη εβδομάδα, ο βασικός βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ώσπου να αποσυρθεί η Ουκρανία από όλο το Ντόνετσκ.

Η προσοχή του Τραμπ έχει στραφεί ολοκληρωτικά στον δικό του πόλεμο με το Ιράν αλλά ο Πούτιν ελπίζει σε «επανασύνδεση» με τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες του Guardian