Ένταση επικράτησε λίγο πριν από τις 14:00 έξω από την πύλη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όταν οδηγοί ταξί επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους για τα αιτήματά τους.

Δυνάμεις των ΜΑΤ τους απέτρεψαν, προχωρώντας σε περιορισμένη χρήση χημικών, γεγονός που κλιμάκωσε το ήδη τεταμένο κλίμα.

Οι οδηγοί ταξί συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα την πανελλαδική απεργία τους η οποία λήγει αύριο τα ξημερώματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deok6s2auyy1?integrationId=40599y14juihe6ly}