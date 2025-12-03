Μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν δωρεάν τις πόρτες τους.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Θυμίζουμε ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.



Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη στις εξής ημερομηνίες:

η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή),

η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.

Οι επίσημες ημέρες δωρεάν εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής:

καθ’ όλο το ωράριο: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη) 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) και 28 Οκτωβρίου,

για μέρος του ωραρίου: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου