Χωρίς ταξί θα είναι από την Τρίτη 2/12 έως και την Πέμπτη 4/12 η χώρα καθώς οι οδηγοί κήρυξαν νέα 48ωρη πανελλαδική, προειδοποιητική απεργία.
Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αναφέρει πως «προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.
»Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ καλεί «όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική».
{https://www.facebook.com/taxipoeiata/posts/1301716015327046?ref=embed_post}