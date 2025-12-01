Η απεργία των ταξί θα ισχύσει από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ.

Χωρίς ταξί θα είναι από την Τρίτη 2/12 έως και την Πέμπτη 4/12 η χώρα καθώς οι οδηγοί κήρυξαν νέα 48ωρη πανελλαδική, προειδοποιητική απεργία.

Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αναφέρει πως «προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.

»Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ καλεί «όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική».

