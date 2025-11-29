Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Δίχως λαϊκές αγορές θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η χώρα μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Επίσης, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».