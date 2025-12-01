Ο Τραμπ κάλεσε τον Νετανιάχου να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Η συνομιλία έγινε λίγο αφότου ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει τον διάλογο με τη Συρία.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τραμπ τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. αλλά και τη δημιουργία δεσμών με το Ισραήλ με χώρες που δεν το αναγνωρίζουν.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον Νετανιάχου να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον», σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο συγκεκριμένη ημερομηνία.

Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του έγραψε πως «οι ΗΠΑ είναι πολύ ικανοποιημένες με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, μέσω σκληρής δουλειάς και αποφασιστικότητας, στη Συρία. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση της Συρίας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που είχε σκοπό, το οποίο είναι ουσιαστικό, προκειμένου να οικοδομήσει μια αληθινή και ευημερούσα χώρα. Ένα από τα πράγματα που τους βοήθησε πολύ ήταν η άρση των πολύ ισχυρών και σκληρών κυρώσεων από μέρους μου - πιστεύω ότι αυτό εκτιμήθηκε πραγματικά από τη Συρία, την ηγεσία της και τον λαό της!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του πρόσθεσε πως «είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει έναν ισχυρό και αληθινό διάλογο με τη Συρία και να μην λάβει χώρα τίποτα που θα επηρεάσει την εξέλιξη της Συρίας σε ένα κράτος με ευημερία. Ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι θα συμβούν καλά πράγματα και ότι τόσο η Συρία όσο και το Ισραήλ θα έχουν μια μακρά και ευημερούσα σχέση. Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία και προσθέτει στην Επιτυχία, που έχει ήδη επιτευχθεί, για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή!».

Με πληροφορίες του Reuters