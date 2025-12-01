Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, μίλησε για την πατρότητα και τα δύο του παιδιά.

Μία ειλικρινή συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας, 1η Δεκεμβρίου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, όπου και μίλησε για την πατρότητα και τα λάθη που θεωρεί πως έχει κάνει ως γονέας στην ανατροφή των παιδιών του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός, αποκάλυψε και ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, σημειώνοντας πως είναι ιδιαίτερα ενοχικός ως άνθρωπος, κάτι το οποίο, πιστεύει, πως το έχει «περάσει» και στα παιδιά του.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, σημείωσε: «Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο. Είμαι σχεδόν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα. Και το διαχειρίζομαι. Είμαι περήφανος γι’ αυτό. Πλέον είμαι καλύτερα γιατί είναι βαρύ φορτίο, και το κάνουμε και οι γονείς στα παιδιά μας», εξήγησε αρχικά και συνέχισε: «Είμαι σίγουρος ότι το έχω περάσει και στα παιδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει όλα τα στραβά. Μακάρι να έχω κάνει και τα καλά».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, τόνισε, πως δεν θεωρεί πως γνωρίζει τα πάντα, και διαρκώς επιδιώκει να μαθαίνει, ενώ όπως σημειώνει, του είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός πως πλέον τα παιδιά του έχουν την τάση να μαθαίνουν το ένα από το άλλο: «Τα παιδιά μου έχουν μεγάλη διαφορά, είναι 20 και 12, οπότε κάπως αλληλεπιδρούν, και το ένα μαθαίνει το άλλο, κι εγώ μαζί τους. Μόνο ανοιχτός είμαι στο να μάθω. Δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα. Γενικά, δεν θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε για να εξηγήσει: «Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Διάλεξα και μια δουλειά που μου το επιτρέπει. Αν είσαι γιατρός ή μηχανικός πρέπει να ξέρεις, αν είσαι ηθοποιός και κάνεις παραστάσεις, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι».

