Η τραγουδίστρια, Στέλλα Γεωργιάδου μιλάει για τον θαυμαστή της που έγινε φίλος της και για το τραγούδι που έστειλε για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Μία άγνωστη ιστορία με εμμονικό θαυμαστή της μοιράστηκε η τραγουδίστρια Στέλλα Γεωργιάδου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής, η Στέλλα Γεωργιάδου, επιβεβαίωσε αρχικά πως έχει αποστείλει τραγούδι με σκοπό να συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον θαυμαστή της.

Η ίδια λοιπόν, απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου σχετικά με τους θαυμαστές της, δήλωσε: «Ισχύει ότι ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου. Στο ξεκίνημά μου, ήταν ένα από τα παιδιά που ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμία φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν, απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε να μου μιλήσει και αυτό με τρόμαζε, γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μία τούρτα και εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι παιδί ήταν. Είναι ακόμα ένας από τους στενούς μου φίλους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dempckyh8ly1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σχετικά με τον εθνικό τελικό της Eurovision, σημείωσε: «Στον εθνικό τελικό λοιπόν, έχω στείλει και εγώ ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω ότι έχει την ταυτότητα της Ελλάδας και αναμένουμε τα αποτελέσματα, εύχομαι να είμαι και εγώ μέσα στους 28 που θα διαγωνιστούν».