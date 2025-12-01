Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την εκτόξευση μικροδορυφόρων.

Κάτι από Luben θύμισε το βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok για την εκτόξευση πέντε ελληνικών μικροδορυφόρων.

Το μουσικό θέμα από τη θρυλική σειρά «The X Files» ακούγεται στο βίντεο, ενώ κάποια στιγμή βλέπουμε τον ηθοποιό Αντώνη Παπαδόπουλο να λέει την ατάκα «Πυ- πυ- πύραυλος», που συνδέθηκε με το όνομά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει», λέει στο τέλος του βίντεο ο πρωθυπουργός.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7578942548459130134?lang=en}