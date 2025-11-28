Ενα από τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί είναι η αύξηση του κομίστρου κατά 33%.

«Είναι προειδοποιητική η απεργία, η πρότασή μας είναι μετά της 7 Ιανουαρίου να πάμε σε απεργία διαρκείας», δήλωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την προγραμματισμένη 48ωρη απεργία των ταξί 2 και 3 Δεκεμβρίου.

Ο Θ. Λυμπερόπουλος θέτει «υπό διαπραγμάτευση» ένα από τα αιτήματα του κλάδου, την αύξηση του κομίστρου κατά 33%, ενώ αναφερόμενος στην ηλεκτροκίνηση των ταξί υποστήριξε ότι «ο κ. Κυρανάκης λέει ότι του λένε οι εταιρείες, δεν διαβάζει, δεν ασχολείται, είναι εντολοδόχος συμφερόντων».

Με αφορμή την πανελλαδική απεργία των ταξί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου:

«Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν δημιουργηθεί τέτοια συμφέροντα με ιδιώτες που θέλουν να καταστρέψουν το ταξί δηλαδή να το φτωχοποιήσουν και να το βγάλουν από την εξυπηρέτηση της κοινωνίας ως Δημοσίας Χρήσεως που δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή τα υπηρετεί. Κάθε φορά που ψάχνω να βρω τι κρύβεται πίσω από την κάθε απόφαση του κάθε υπουργού βρίσκω τεράστια συμφέροντα, εταιρείες ιδιωτικές που θέλουν να φτωχοποιήσουν και να εξαντλήσουν οικονομικά τον κλάδο μας».

Για το πρόγραμμα ΖΑΠ για τα ηλεκτροκίνητα ταξί:

«Έχουν συνασπιστεί η Τράπεζα Ελλάδος, η ΔΕΠΑ, η SirecEnergy … ό,τι του λένε αυτές οι εταιρείες λέει ο Κυρανάκης, Ο κ. Κυρανάκης δεν διαβάζει, δεν ασχολείται, είναι εντολοδόχος συμφερόντων. Η Ευρώπη έχει βγάλει μια στατιστική που λέει ότι η χώρα μας σε υποδομή ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει μόνο 3,6, δεν υπάρχει πόλη στην Ευρώπη που δεν έχει πάνω από 15% κι εμάς έρχεται να μας υποχρεώσει για να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα για να μπορέσει να μας διαλύσει. Δεν θα γίνουμε τράπεζα ιδιωτών και να μας εξαφανίσουν.

Τα αιτήματά μας είναι οι λεωφορειολωρίδες, είναι το φορολογικό, είναι η ΚΥΑ που έβγαλε ο Κυρανάκης που είναι η οσμή σκανδάλου. Στον σταθμό σας είπε ότι μες το τρίωρο με την ολική μίσθωση θα γίνονται και κάποιες παραβάσεις αλλά θα υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν ντρέπεται;».

Για την αύξηση των κομίστρων:

«Ζητάμε αύξηση των κομίστρων και ζητάμε τα ΙΧ να πάνε σε ένα τιμολόγιο που δεν θα είναι τιμολόγιο ταξί δηλαδή 150€ το τρίωρο συν το ΦΠΑ του. Εμείς ζητάμε να καλύψουμε το σκέλος του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Πρέπει να πάρει απόφαση η κυβέρνηση να κάτσουμε να συζητήσουμε και να δούμε μια αύξηση και λογική για τον κόσμο αλλά να μην μπαίνουμε και μέσα. Θέλουμε τουλάχιστον μια ανάλογη αύξηση με το ’22 που ήταν 33%. Το διαπραγματευόμαστε, δεν είμαστε κάθετοι».

Για κινητοποιήσεις μέσα στις γιορτές:

«Ο προγραμματισμός μας είναι ότι είναι προειδοποιητική η απεργία, θα συνέρθουμε, ήδη έχουμε αποφασίσει ότι μέχρι του Άι Γιαννιού πρέπει να κάνουμε κλαδικό συμβούλιο και η πρότασή μας είναι μετά του Άι Γιαννιού να είναι διαρκείας».