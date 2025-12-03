Η αντιπολίτευση μετά από συνεννόηση μπορεί να ανοίξει την διαδικασία, χωρίς τη συναίνεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στους κόλπους της προοδευτικής αντιπολίτευσης ώστε να κληθεί στη Βουλή για εξηγήσεις, ο πρώην νομικός εκπρόσωπος της Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στο δικαστήριο ότι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές το 2022, είχε λάβει εκ των προτέρων της ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε το περιεχόμενό τους.

Το ζήτημα άνοιξε πρώτος ο Αλέξης Χαρίτσης την περασμένη εβδομάδα, θέτοντάς το στον Πρόεδρο της Βουλής και ζητώντας τη σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να κληθεί εκεί για εξηγήσεις ο μάρτυρας. Όπως μαθαίνουμε, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ενημέρωσε εν συνεχεία τους Νίκο Ανδρουλάκη και Σωκράτη Φάμελλο, οι οποίοι του απάντησαν πως βλέπουν θετικά την πρωτοβουλία του.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν στο Dnews, ότι το αίτημα Χαρίτση, αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόταση. «Προφανώς, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel και παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου πρέπει να απολογηθεί. Και η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ίδιος, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για τη στημένη, όπως αποκαλύφθηκε, κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία εμφανίστηκε με έτοιμες εκ των προτέρων τις απαντήσεις», συμπληρώνουν.

Από την αντιπολίτευση συνδέουν το θέμα με τα όσα διαλαμβάνονται αυτή την περίοδο στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά την κατάθεση, βουλευτές της μειοψηφίας ρωτούν τους μάρτυρες που προσέρχονται αν έχουν «δασκαλευτεί» από την κυβερνητική πλειοψηφία για τις ερωτήσεις που θα τους υποβάλλουν, κάνοντας ανοιχτά λόγο για μοτίβο.

Οι πιθανότητες να έρθει στη Βουλή για εξηγήσεις

Ο Νικήτας Κακλαμάνης διαβίβασε το αίτημα στην επιτροπή, η οποία είναι και η αρμόδια για να αποφασίσει. Πηγές του προεδρείου της Βουλής άλλωστε, υπενθυμίζουν ότι ο Πρόεδρος «δεν καπελώνει ποτέ τα προεδρεία των επιτροπών», ενώ δεν θέτει σε Διασκέψεις των Προέδρων προς συζήτηση, θέματα που αφορούν τις αρμόδιες επιτροπές.

Από το «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν διαφαίνεται καμία διάθεση να ανοίξουν το ζήτημα. Ο Κανονισμός της Βουλής ωστόσο προβλέπει ότι, για να ζητηθεί η κλήση προς ενημέρωση (ή ακρόαση) αποτελεσματικά - π.χ. εισαγγελέα ή άλλο πρόσωπο - απαιτείται η υπογραφή (ή υποστήριξη) του αιτήματος από τα «δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής».

Συνεπώς η αντιπολίτευση μετά από συνεννόηση μπορεί να ανοίξει την διαδικασία, χωρίς τη συναίνεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στέλεχος της ΝΔ, με βαθιά γνώση της νομικής επιστήμης, ανέφερε στο Dnews, ότι κατά την κοινοβουλευτική πρακτική – και όχι λόγω απαγόρευσης από τον ΚτΒ ή το Σύνταγμα – δεν καλούνται για εξηγήσεις στη Βουλή μάρτυρες ανοιχτής δίκης, ειδικά για όσα είπαν στη Δικαιοσύνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη κλήση και εξέτασή του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παρέμβαση στο έργο της και παραπέμποντας στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

«Η κλήτευση δεν επηρεάζει την ανοιχτή δίκη των υποκλοπών. Ο μάρτυρας καλείται να μας διαφωτίσει για το κατά πόσο η εξεταστική λειτούργησε σύννομα, άρα και έγκυρα. Είναι δύο διακριτές περιπτώσεις. Άλλο η εξέταση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, άλλο η ποινική δίκη», σχολίασε σχετικά στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εφόσον κληθεί τελικώς ο μάρτυρας, το ερώτημα είναι αν θα καταθέσει, ή θα αρνηθεί επικαλούμενος ενδεχομένως το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο ο Κανονισμός της Βουλής δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή Θεσμών να μετατραπεί μετά από έγκριση του Σώματος στην Ολομέλεια, σε εξεταστική επιτροπή, η οποία έχει προανακριτική καθήκοντα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να αιτηθεί τη βίαιη προσαγωγή του.