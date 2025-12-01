Τείχος «άγνοιας» από τους μάρτυρες στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Οι άκαρποι έλεγχοι της ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ και το …μυστήριο με τους υπολογιστές

Περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα είχαν οι έλεγχοι που διενήργησε η ΑΔΑΕ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των δύο στελεχών της Αρχής που εξετάστηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ ήταν περιορισμένοι και όχι σε βάθος, παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ο πρώην αντιπρόεδρος της Αρχής την περίοδο 2016-2023, Μιχαήλ Σακκάς ο οποίος εμφανίστηκε να μη γνωρίζει τίποτα περί Predator.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως αρμοδιότητα της Αρχής ήταν να ελέγχει αν οι άρσεις απορρήτου πραγματοποιούνταν με την προβλεπόμενη διαδικασία, τόσο στους παρόχους όσο και στην ΕΥΠ. «Για το Predator δεν γνωρίζαμε τίποτα», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως η ΑΔΑΕ κινήθηκε μετά την καταγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, οπότε διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί για δύο μήνες διάταξη άρσης απορρήτου.

Έλεγχοι για τα...μάτια στην ΕΥΠ

Αίσθηση προκάλεσαν κυρίως οι αναφορές του μάρτυρα στους ελέγχους στην ΕΥΠ και στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής όπου οι επιθεωρητές, όπως είπε, περιορίστηκαν στο χώρο του αμφιθεάτρου! Δεν ζήτησαν καν κατάλογο προσωπικού και ούτε σκέψη να ερευνήσουν αν υπάρχουν άλλα δωμάτια ή να ψάξουν για τον εξοπλισμό. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν τους…πέρασε από το μυαλό να ελέγξουν τους υπολογιστές.

Εύλογες οι απορίες που γεννήθηκαν στον πρόεδρο του δικαστηρίου αλλά και τον εισαγγελέα για το εύρος της έρευνας, στην οποία στηρίχτηκε η ΑΔΑΕ για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε συνεργασία της ΕΥΠ με παράνομο λογισμικό

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόεδρος : Στην Αγία Παρασκευή είχατε πάει;

Μάρτυρας : Ναι.

Πρόεδρος : Πόσες φορές είχατε πάει;

Μάρτυρας : Μία φορά. Δεν βγήκε κάτι... Είχε ένα αμφιθέατρο. Ήρθε ο διοικητής της ΕΥΠ και μας εξηγούσε.

Πρόεδρος : Που αλλού πήγατε;

Μάρτυρας : Εκεί.

Πρόεδρος : Έχει βγει ένα πόρισμα που απαλλάσσει την ΕΥΠ... Τι κάνατε; Πήγατε για αναψυχή εκεί; Που ξέρατε εάν σε παρακείμενο χώρο δεν υπήρχε κάτι; Τους ελέγξατε όλους τους χώρους; Πως βγάλατε πόρισμα;

Μάρτυρας : Μας είπανε...

Πρόεδρος : Εάν ήταν εμπλεκόμενοι αυτοί οι άνθρωποι θα σας το έλεγαν;

Εισαγγελέας : Όταν πήγατε επί τόπου γιατί δεν ανοίχθηκαν οι υπολογιστές;

Μάρτυρας : Δεν ξέρω.

Εισαγγελέας : Πάτε κατόπιν ειδοποίησης, σας δείχνουν τις διατάξεις και φεύγετε, τι νόημα έχει;... Στους χώρους της ΕΥΠ διαπιστώσατε την παρουσία υπαλλήλων ξένης υπηκοότητας; Του Ισραήλ;

Μάρτυρας : Όχι.

Εισαγγελέας : Θεωρείτε ότι ο έλεγχος έχει γίνει σωστά; Το πόρισμα σας είναι επαρκές;

Μάρτυρας : (...)

«Μας άνοιγαν τις πόρτες να ελέγξουμε...Δεν υπήρχαν υπολογιστές»

Διαφορετική περιγραφή όμως έκανε για τους ελέγχους ο Πανεπιστημιακός και μέλος της ΑΔΑΕ, Δημήτρης Βέργαδος ο οποίος, καταθέτοντας στη συνέχεια, έκανε λόγο για εγκαταστάσεις χωρίς υπολογιστές και προσωπικό οι οποίες ελέγχθηκαν.

Πρόεδρος : Ήσασταν παρών στην Αγία Παρασκευή;

Μάρτυρας : Πήγαμε σε μεγάλο χώρο και δεν υπήρχαν υπολογιστές μέσα, μπήκαμε στο χώρο του αμφιθεάτρου. Αμέσως μετά μεταβήκαμε αιφνιδίως και στην ΕΥΠ. Δεν προέκυψε κάτι.

Προέδρος : Μπήκατε σε όλους τους χώρους;

Μάρτυρας : Λέγαμε, άνοιξε την πόρτα και άνοιγαν την πόρτα. Δεν βρήκαμε προσωπικό μέσα, υπολογιστές.

Πρόεδρος : Εσείς ζητήσατε κατάλογο προσωπικού;

Μάρτυρας : Μας ανέφεραν ονόματα, τα περισσότερα καθηγητές, μία ομάδα εργασίας.

Πρόεδρος : Ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος.

Μάρτυρας : Μία ομάδα ήμασταν και ο καθένας έχει τη ευθύνη αυτού που λέει.

Πρόεδρος : Ειδοποιήσαμε τον διοικητή να δώσει τις αρμόδιες άδειες.

Πρόεδρος: Για τον έλεγχο στην Αγία Παρασκευή, είχατε ειδοποιήσει;

Μάρτυρας : Δεν θυμάμαι. Υπήρχε απόφαση Ολομέλειας.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας υποστήριξε πως η ΑΔΑΕ ελέγχει μόνο την τυπική ορθότητα της διαδικασίας άρσης απορρήτου και όχι τους λόγους ή το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, ενώ ανέφερε ότι στη διάταξη παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη «δεν διαπιστώθηκε κάτι παράτυπο». Αναφερόμενος στις καταγγελίες για τα παραπλανητικά SMS, είπε πως είχε εντοπιστεί ότι ο αποστολέας προερχόταν από εταιρείες σε Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Για τις τελευταίες είχαν ζητηθεί πληροφορίες με δικαστική συνδρομή, όμως, όπως ισχυρίστηκε, απάντηση δεν έχει ληφθεί.

Κοινός τόπος πάντως στις καταθέσεις των δύο μαρτύρων ήταν πως οι έλεγχοι της Αρχής στις διατάξεις άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας περιορίζονται σε τυπικές διαδικασίες και όχι στο περιεχόμενο των διατάξεων. «Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο υπάλληλος επιλέγει τυχαία διατάξεις και πηγαίνουμε στους παρόχους και ελέγχουμε. Διαστήματα, περιόδους, ουδέποτε μπαίνουμε στην κρίση του εισαγγελέα» κατέθεσε ο κ. Βέργαδος

«Η Intellexa είχε πολλά στεγανά. Δεν ρωτούσαμε ούτε βλέπαμε..»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο Παναγιώτης Κούτσιος, πρώην υπάλληλος της Intellexa στην Αθήνα ο οποίος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους κατηγορουμένους, καθώς όπως είπε, τα ονόματά τους τα έμαθε μετά, και ούτε υπέπεσε στην αντίληψή του ότι η εταιρεία εμπορευόταν λογισμικό παρακολούθησης. «Η εταιρία είχε πολλά στεγανά – ούτε εμείς ρωτούσαμε παραπάνω πράγματα, ούτε βλέπαμε», είπε.

Ο μάρτυρας εργάστηκε στην Intellexa από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022,ως μηχανικός προπωλήσεων (pre-sales) είπε πως το αντικείμενό του αφορούσε αποκλειστικά λογισμικό, με δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, φωτογραφιών και βίντεο για δημιουργία συνδέσεων, και δεν είχε γνώση άλλων προϊόντων ή λογισμικού παρακολούθησης.«Δεν γνώριζα για άλλο λογισμικό εκτός από το αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε πως δεν είχε επαφή με τους κατηγορουμένους και ούτε γνώριζε για σχέση με άλλες εταιρείες ή εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Πρόεδρος : Υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν η εταιρία εμπορευόταν και λογισμικό παρακολούθησης;

Μάρτυρας : Όχι.

Πρόεδρος : Υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν κάποιος από εταιρεία είχε συνεργασία με ΕΥΠ;

Μάρτυρας : Όχι.

Εκτός από την Intellexa γνωρίζατε την ύπαρξη της Krikel ;

Μάρτυρας : Όχι.

Πρόεδρος : Κάποιον από τους κατηγορουμένους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας : Δεν τους έχω δει. Και στο ακροατήριο να ήταν δεν θα τους γνώριζα.

Όπως πρόσθεσε στη δίκη είδε για πρώτη φορά τον κατά την κατηγορία ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν.

Πρόεδρος : Είχατε συναντήσει κάποιον από τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας : Τα ονόματα τους τα έμαθα μετά.

Τον κ. Ταλ τον γνώρισα στο δικαστήριο, του μίλησα κιόλας και του είπα οτι εργαζόμουν στην εταιρία.

Πρόεδρος : Το αμφισβήτησε;

Μάρτυρας : Ένα καλημέρα μου είπε ο άνθρωπος.

Ρήτρα εχεμύθειας

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι μιλούσαν με κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών», ότι δεν είχε μπόνους συνδεδεμένο με πωλήσεις και ότι δεν υπήρχε εκπαίδευση που να παρακολουθεί ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν ρήτρες και δεν μπορεί να αποκαλύψει με ποια κυβερνητικά στελέχη άλλων χωρών συναντιόταν στο εξωτερικό για την παρουσίαση του λογισμικού.

Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.