Αλήθεια, πόσο υπερήφανοι πρέπει να νοιώθουν οι βουλευτές της πλειοψηφίας;

Μία ακόμα «όχι και τόσο καλή στιγμή της Βουλής» αποκαλύφθηκε στη δίκη για τις υποκλοπές, με τον εμφανιζόμενο ως νόμιμο εκπρόσωπο της KRIKEL, κ. Σταμάτη Τρίμπαλη, να ισχυρίζεται ευθαρσώς πως δεν είπε όσα ήξερε στην αρμόδια Εξεταστική της Βουλής και επί της ουσίας πως όλη η εξέτασή του για το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν στημένη!

Συγκεκριμένα, ο κ. Τρίμπαλης σημείωσε αναφορικά με τα όσα είχε πει στην Εξεταστική πως «ο κατηγορούμενος [Γιάννης Λαβράνος] και ένας στενός του συνεργάτης μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική», προσθέτοντας πως - ώ του θαύματος - οι ερωτήσεις για τις οποίες είχε προετοιμαστεί του έγιναν από τους βουλευτές της ΝΔ.

«Όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά» πρόσθεσε αφήνοντας εμβρόντητο το ακροατήριο.

Πόσο υπερήφανοι πρέπει να νοιώθουν οι βουλευτές της πλειοψηφίας που μετείχαν στην Εξεταστική άραγε;

Ν.Α.