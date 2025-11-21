Καλά… διαβασμένος ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Όσα κατέθεσε για υποκλοπές και Λαβράνο.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι» είπε στην κατάθεσή του ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος μίας εκ των δύο ελεγχόμενων εταιρειών για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Καλά… διαβασμένος παραδέχτηκε ότι πήγε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος μίας εκ των δύο εταιρειών που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης είχε στα χέρια του από πριν, έτοιμες τόσο τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ που του υπέβαλαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής όσο και τις απαντήσεις που θα έπρεπε να δώσει. Για αυτό και όταν ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, δέχτηκε τα…συγχαρητήρια τηλεφωνικά, όπου του ανέφεραν ότι «τα είπες εντάξει»!!!

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, όπως κατέθεσε, εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της KRIKEL, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «αχυράνθρωπος» του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου και ήταν παρών στη σύμβαση της εταιρείας με την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ίδιος όταν δέχθηκε να αναλάβει, δεν γνώριζε τις συνέπειες που θα είχε. Μετά από σύσταση προσώπου που κατονόμασε, γνώρισε τους κατηγορουμένους Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο το έτος 2019, οπότε μπήκε στην εταιρεία KRIKEL ως μάνατζερ όπου και παρέμεινε με το τον Απρίλιο του 2024.

Μάρτυρας: Εμφανιζόμουν ως εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά εγώ αυτό το κατάλαβα εκ των υστέρων .

Πρόεδρος : Τον είδατε προσωπικά τον κύριο Λαβράνο?

Μάρτυρας: Ναι .

Πρόεδρος: Σας είπαν ότι θα είσαστε νόμιμος εκπρόσωπος,;

Μάρτυρας: Ναι αλλά δεν ήξερα ότι θα είμαι υπεύθυνος για τα πάντα .

Πρόεδρος: Εσείς εμφανίζεστε μόνο την ημέρα της υπογραφής;

Μάρτυρας: Ναι

Πρόεδρος: Ο κύριος Λαβράνος ήταν παρών στις υπογραφές?

Μάρτυρας: Όχι .

«Με τη ΝΔ δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε»

Στην κατάθεσή του ο κ. Τρίμπαλης δεν έκρυψε το φόβο που είχε με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα γύρω από την υπόθεση αυτή, αν και, όπως υποστήριξε, τον καθησύχασαν πως με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας. «Μου έλεγαν να μην τα ακούω αυτά και ότι όσο είναι η Ν.Δ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Ο μάρτυρας πρόσθεσε πάντως πως ακόμα και σήμερα φοβάται γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι. «Φοβάμαι ακόμα... Τα έχω όλα στο μυαλό μου .Και ποιος ξέρει τι άλλο θα βγει ακόμα...».

Στο φόβο του απέδωσε ο μάρτυρας το λόγο που δεν είχε πει τίποτα για όλα αυτά στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, στην οποία απάντησε όπως ακριβώς του είπαν ο κατηγορούμενος κι ένας ακόμη στενός του συνεργάτης. «Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στη εξεταστική .Και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά».

Εισαγγελέας: Τον κ. Λαβράνο τον ρωτήσατε ποτέ για την Intellexa και τις υποκλοπές;

Μάρτυρας: Τον ρώτησα κάποια στιγμή και απέφυγε να απαντήσει .

Σε άλλο σημείο είπε ότι τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα δεν έχει συναντηθεί ποτέ και πως το είπε αυτό μετά από παρότρυνση του κατηγορούμενου .

Η κατάθεση του ωστόσο αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση του Γιάννη Λαβράνου που επικαλέστηκε την κατάθεση του στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση στην οποία ανέφερε ότι ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και πως δεν ξέρει τι σχέση είχε ο Λαβράνος με τη εταιρεία.

Ο μάρτυρας κατέθεσε επίσης πως ανησυχεί για όλα τα χρέη με τα οποία εκείνος θα επιβαρυνθεί, παρότι δεν ήταν εκείνος ο πραγματικός διαχειριστής αλλά ο Γιάννης Λαβράνος.

Υπεράσπιση: Αλλάξατε την κατάθεση σας μετά τις βεβαιώσεις των προστίμων;

Μάρτυρας : Όχι δεν είναι μόνο αυτό. Πίστευα ότι θα είχα τελειώσει αλλά ακόμα δεν έχω τελειώσει .Αν είχα πάρει τόσα εκατομμύρια εδώ θα ήμουν;

Ο κ. Τρίμπαλης ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του είπε πως γνώριζαν για τους επικείμενους ελέγχους από την Αστυνομία στα σπίτια τους. «Όταν έγιναν οι έλεγχοι της αστυνομίας στα σπίτια μας το γνωρίζαμε γιατί μας ενημέρωσε ο κ. Λαβράνος», είπε.

